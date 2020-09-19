Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 вер, 2020 23:02
Re: Політичні дискусії
Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 19 вер, 2020 23:03
Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 19 вер, 2020 23:18
якоїсь однієї сцили на таке не маю
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 19 вер, 2020 23:40
Навіщо поширюєте слухи?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:02
Какие судовые решения если все засекречено
а Юра-алкаш не может подтвердить даже 1,5 млрд.баксов.
Зато по нему можно заводить уголовные дела не за ту мелочь что его посадили при Януковиче, а за то что бытность министром внутренних дел создал кормушку для фирмы своей ненаглядной жены
Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?
Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????
Я уже описал качество этих предприятий, а вы по обыкновению не отвечаете на мой элементарный вопрос какой, сколько и куда они продали своей продукции с этих 200 заводов.
В европе как и везде в мире Украине отведена роль сырьевого придатка и ничего более.
И думать что кто-то где-то жаждет организовать в Украине высокотехнологичное производство и создать счастливую жизнь ее гражданам верх даже не наивности, а глупости.
В Сирии и Ливии воюют самые боеспособные члены НАТО и Россию это не остановило, а в европе она испугается,ха-ха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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