Додано: Нед 20 вер, 2020 09:02

shapo написав: Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?

Schmit написав: По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте. По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте.

shapo написав: Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.

Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.

Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.

Schmit написав: В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.

В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.

shapo написав: Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.

Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?

И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?

Schmit написав: Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет. Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.

shapo написав: А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?

В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.

shapo написав: Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись

Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.

Какие судовые решения если все засекреченоа Юра-алкаш не может подтвердить даже 1,5 млрд.баксов.Зато по нему можно заводить уголовные дела не за ту мелочь что его посадили при Януковиче, а за то что бытность министром внутренних дел создал кормушку для фирмы своей ненаглядной женыСамому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????Я уже описал качество этих предприятий, а вы по обыкновению не отвечаете на мой элементарный вопрос какой, сколько и куда они продали своей продукции с этих 200 заводов.В европе как и везде в мире Украине отведена роль сырьевого придатка и ничего более.И думать что кто-то где-то жаждет организовать в Украине высокотехнологичное производство и создать счастливую жизнь ее гражданам верх даже не наивности, а глупости.В Сирии и Ливии воюют самые боеспособные члены НАТО и Россию это не остановило, а в европе она испугается,ха-ха