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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6568656965706571>
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:02

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-19
Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали[/url]
За защиту страны - штраф, за бездействие - премия.
Приказ преступный по своей сути.

Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:18

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.

якоїсь однієї сцили на таке не маю :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:40

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.

якоїсь однієї сцили на таке не маю :D

Навіщо поширюєте слухи?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:02

shapo написав:Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?


  Schmit написав:По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте.


Какие судовые решения если все засекречено
https://daily.rbc.ua/rus/show/dengi-nuk ... 87141.html
https://daily.rbc.ua/rus/show/dengi-nuk ... 87141.html
а Юра-алкаш не может подтвердить даже 1,5 млрд.баксов.
Зато по нему можно заводить уголовные дела не за ту мелочь что его посадили при Януковиче, а за то что бытность министром внутренних дел создал кормушку для фирмы своей ненаглядной жены


shapo написав:Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.
Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.
Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.



  Schmit написав:В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.


Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?
Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????

shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.
Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?
И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?


  Schmit написав:Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.


Я уже описал качество этих предприятий, а вы по обыкновению не отвечаете на мой элементарный вопрос какой, сколько и куда они продали своей продукции с этих 200 заводов.
В европе как и везде в мире Украине отведена роль сырьевого придатка и ничего более.
И думать что кто-то где-то жаждет организовать в Украине высокотехнологичное производство и создать счастливую жизнь ее гражданам верх даже не наивности, а глупости.

shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?
В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.


shapo написав:Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись


Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.


В Сирии и Ливии воюют самые боеспособные члены НАТО и Россию это не остановило, а в европе она испугается,ха-ха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:02

  unicdima написав:
  pesikot написав:Бубочка - идиот.
Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется.
А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников
Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует

Вякают только те гейропейцы которым позвонил Петро, но ничего у вас не выйдет, только за попытку отменить безвиз им натянут опу на уши.

У тебя есть факты таких звонков ? Нет ? Тогда брехло :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:03

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.

якоїсь однієї сцили на таке не маю :D

Збрехав
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:05

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-19
Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали[/url]
За защиту страны - штраф, за бездействие - премия.
Приказ преступный по своей сути.

Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.

Брехло здесь ты.
Потому что, такого приказа не должно было быть в принципе.
Когда приказывают штрафовать, если по твоим позициям открыли огонь, а ты ответил ответным огнём.

ИЧСХ, такие дятлы что-то вякают, мол, Крым сдали и прочее.
Да нас всех сейчас сдают как стеклотару, а зелёное дурачьё только радуется.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:13

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Почитайте для общего развития, очередной правдоруб
https://zn.ua/macrolevel/ekonomika_ukra ... letie.html
http://ua-ekonomist.com/15645-ukraine-n ... godov.html

Это какое-то патологическое явление, когда вместо цифр подсовывают эмоции и километровые простыни текста

shapo, сейчас светлый праздник Рош ха-Шана
Но ты не празднуешь, а плюешься желчью на форуме в праздник

Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? :)
И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую

А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись
Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:00

Кратко. 2020-09-20

Кратко. 2020-09-20
Зеркальная дата

1) На Донбассе украинские военные сбили вражеский беспилотник
Напоминаю, по условиям перемирия, беспилотники - запрещены. Но это для ВСУ, для орков никаких запретов нет
Проблема не на стороне Украины, проблема на стороне орков и РФ

Боевики трижды нарушили режим тишины в Донбассе, один украинский боец ранен
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе Песков враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Один боец ​​ВСУ сил получил пулевое сквозное ранение в ногу, он госпитализирован

Теперь уже и прицельный огонь.
Нет никакого перемирия

2) Россия и боевики заблокируют работу ТКГ, если Рада не разрешит выборы на Донбассе - Кравчук
"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук

Но Резников продолжает врать, что требования РФ по изменению постановления Верховной Рады - миф. Требование есть
А Старый Лис стрелки передвинул на Верховну Раду. Он не Фокин, он понимает последствия

3) Зеленский обратился ко "всем своим": Заканчивайте отказываться от ответственности
"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного..."

А шо такое, крысы бегут с корабля ? Так какого хрена ты набирал себе в команду крыс ?
"Но сильным считает не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет"

Бубочка не признал ни одной своей ошибки и не исправил

4) "Слуга народа" официально выдвинула Ирину Верещук в мэры Киева
представили «фронтменов» списка кандидатов
...
мастер спорта по дзюдо Георгий Зандарая
...
призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова

На фуагра в гор.совете спортсмены ? Когда этот грёбанный совок закончится
председатель городской организации партии «СН», народный депутат Николай Тищенко

А вот тут интереснее.
Обычно идут вверх по линии депутатства.
Зачем отказываться от статуса депутата Верховной Рады в пользу статуса депутата горсовета ?
Крысы всё же бегут с корабля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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