Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-19 Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали[/url] За защиту страны - штраф, за бездействие - премия. Приказ преступный по своей сути.
Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
shapo написав:Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон. Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования. Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
Schmit написав:В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.
Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО? Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Schmit написав:Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.
Я уже описал качество этих предприятий, а вы по обыкновению не отвечаете на мой элементарный вопрос какой, сколько и куда они продали своей продукции с этих 200 заводов. В европе как и везде в мире Украине отведена роль сырьевого придатка и ничего более. И думать что кто-то где-то жаждет организовать в Украине высокотехнологичное производство и создать счастливую жизнь ее гражданам верх даже не наивности, а глупости.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
shapo написав:Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.
В Сирии и Ливии воюют самые боеспособные члены НАТО и Россию это не остановило, а в европе она испугается,ха-ха
pesikot написав:Бубочка - идиот. Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется. А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Вякают только те гейропейцы которым позвонил Петро, но ничего у вас не выйдет, только за попытку отменить безвиз им натянут опу на уши.
У тебя есть факты таких звонков ? Нет ? Тогда брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-19 Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали[/url] За защиту страны - штраф, за бездействие - премия. Приказ преступный по своей сути.
Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.
Брехло здесь ты. Потому что, такого приказа не должно было быть в принципе. Когда приказывают штрафовать, если по твоим позициям открыли огонь, а ты ответил ответным огнём.
ИЧСХ, такие дятлы что-то вякают, мол, Крым сдали и прочее. Да нас всех сейчас сдают как стеклотару, а зелёное дурачьё только радуется.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Это какое-то патологическое явление, когда вместо цифр подсовывают эмоции и километровые простыни текста
shapo, сейчас светлый праздник Рош ха-Шана Но ты не празднуешь, а плюешься желчью на форуме в праздник
Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.
Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую
А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе Песков враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Один боец ВСУ сил получил пулевое сквозное ранение в ногу, он госпитализирован
Теперь уже и прицельный огонь. Нет никакого перемирия
"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук
Но Резников продолжает врать, что требования РФ по изменению постановления Верховной Рады - миф. Требование есть А Старый Лис стрелки передвинул на Верховну Раду. Он не Фокин, он понимает последствия