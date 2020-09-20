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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:13
Re: Політичні дискусії
Прилепин, в открытую, призывает повторить Илловайск и Дебальцево.
Когда в 2014-2015 гг, на фоне успехов ВСУ на Донбассе, РФ вторглась в Украину
Но полезные идиоты, вроде shapo & Вкладчик, всё ещё требует доказательств
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:16
pesikot , там ещё мухло спряталось за укр.мовою. Все до единой фразы из кремлёвских методичек:
Ленин создал Украину
Украина сама виновата,что Мордор напал
и т.д.
Надо на карандашик. Уверен,что придет время их выпиливать.
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