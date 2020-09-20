Додано: Нед 20 вер, 2020 19:13



Прилепин, в открытую, призывает повторить Илловайск и Дебальцево.

Когда в 2014-2015 гг, на фоне успехов ВСУ на Донбассе, РФ вторглась в Украину



Но полезные идиоты, вроде shapo & Вкладчик, всё ещё требует доказательств

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой