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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:13
Re: Політичні дискусії
Прилепин, в открытую, призывает повторить Илловайск и Дебальцево.
Когда в 2014-2015 гг, на фоне успехов ВСУ на Донбассе, РФ вторглась в Украину
Но полезные идиоты, вроде shapo & Вкладчик, всё ещё требует доказательств
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:16
pesikot , там ещё мухло спряталось за укр.мовою. Все до единой фразы из кремлёвских методичек:
Ленин создал Украину
Украина сама виновата,что Мордор напал
и т.д.
Надо на карандашик. Уверен,что придет время их выпиливать.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:15
1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями
2) Для "великого " экономиста обьяснения
Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в
Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:18
Бесполезный идиот, Путин не дурак,иначе не сидел бы столько лет в отличие от украинских президентов и прежде чем куда-то лезть прощупывает настроения местного населения.
И дальше в Украину не пошел ыоыче не из-за того что испугался таких страшных вояк, как ты и африканский вертолетчик, а потому, что увидел что его в отличие от Крыма и Донбасса больше нигде не ждут.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:20
shapo
Діду ти ж добре розумієш що твоя та сотні тисяч таких як ти анти українська позиція на зростання української економіки позитивно не впливає.
Всерівно продовжуєш гнути своє.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:21
Re: Політичні дискусії
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:25
Кретин, какое отношение к экономике имеет твоя вымученная идеология нациков вместе с мовой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:53
Самый активные борцуны с "агрессором"(с) находятся практически с другой стороны глобуса от Украины
А если не удалось скрыться в теплых краях - то во Львове, чтоб в случае чего присягнуть "европейскому пану"
Почему африканский лётчик, канадо-украинец, и кот-пёс под руководством комсомольца Турчинова не освобождают Крым и Донбасс?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:56
Re: Політичні дискусії
Ватка, потому что я нахожусь попеременно там и там. И на Донбассе, и в Африке . Предрекая вопрос, что я делаю на Донбассе, отвечаю: вывожу раненых, которые появляются от того, что твой "путен не напал", "путен не посиавляет оружие, боеприпасы, боевиков", "путен не финансирует войну".
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:01
Re: Політичні дискусії
Ти готовий взяти в руки зброю і померти від кулі «брата» росіянина звільняючи територію населення якого тебе не на видить ?
Може ти і в Запорожі хочеш республіки? Тільки чесно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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