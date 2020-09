Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6570657165726573> Додано: Нед 20 вер, 2020 22:02 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Почему африканский лётчик Почему африканский лётчик

Ватка, потому что я нахожусь попеременно там и там. И на Донбассе, и в Африке . Предрекая вопрос, что я делаю на Донбассе, отвечаю: вывожу раненых, которые появляются от того, что твой "путен не напал", "путен не посиавляет оружие, боеприпасы, боевиков", "путен не финансирует войну". Ватка, потому что я нахожусь попеременно там и там. И на Донбассе, и в Африке . Предрекая вопрос, что я делаю на Донбассе, отвечаю: вывожу раненых, которые появляются от того, что твой "путен не напал", "путен не посиавляет оружие, боеприпасы, боевиков", "путен не финансирует войну".

На "операции объединённых сил" против "террористических группировок" так бывает На "операции объединённых сил" против "террористических группировок" так бывает Украина - богатая страна!

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:06

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:06 Вкладчик1234 написав: Самый активные борцуны с "агрессором"(с) находятся практически с другой стороны глобуса от Украины

А если не удалось скрыться в теплых краях - то во Львове, чтоб в случае чего присягнуть "европейскому пану"



Почему африканский лётчик, канадо-украинец, и кот-пёс под руководством комсомольца Турчинова не освобождают Крым и Донбасс? Самый активные борцуны с "агрессором"(с) находятся практически с другой стороны глобуса от УкраиныА если не удалось скрыться в теплых краях - то во Львове, чтоб в случае чего присягнуть "европейскому пану"Почему африканский лётчик, канадо-украинец, и кот-пёс под руководством комсомольца Турчинова не освобождают Крым и Донбасс?

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel)... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4883 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:07

Повідомлень: 4883 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:07 flyman написав: Вкладчик1234 написав: И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.

А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот) И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)

а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.

І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе. а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.

Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 лет

Доля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.

Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.



Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження

Не обов’язково твоя рашка



По итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.



Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток. Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 летДоля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походженняНе обов’язково твоя рашкаПо итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:19 Ukrainian написав:

А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот) И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)

а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.

І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе. а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.

Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 лет

Доля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.

Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.



Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження

Не обов’язково твоя рашка



По итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.



Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток. Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 летДоля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походженняНе обов’язково твоя рашкаПо итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток.

Этот Ваш американский и катарский газ - это LPG?

И что, его поставляют в Украину? И Украинская ГТС так может?

Разве что пару бочек для заправок завозят.



Так эти минимальные европейские закупки - и есть закупки "друзей Украины", для перепродажи Украине. Ведь логистически, и по деньгам, - это самый очевидный и выгодный маршрут.



Або у нас ГТС уже в реверсе работает? Если нет - то так по одной трубе идёт "газпромовский газ в Европу", и по той же трубе идёт из Европы американский LPG!!!! в Украину? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:22

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:22 Re: Політичні дискусії

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:22 Re: Політичні дискусії РФ анексувала Крим, з мовчазливої згоди влади України.

Частина Донбасу теж захотіла в РФ, але це не входило в плани РФ.

Наразі РФ за допомогою ОДЛО "примушує до миру" (і до "дружби") Україну.

ЄС і США розігрують свої інтереси і стоять на боці своїх інтересів, а не на боці України. Pourquoi mourir pour Dantzig?



Що ще не ясно вишиватним "патріотам"? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:26 Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?

Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.

Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?

Ага, щаз Украина - богатая страна!

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30 Вкладчик1234 написав:

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30 Вкладчик1234 написав: Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?

Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.

Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?

Ага, щаз Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?Ага, щаз

Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашки

Газпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30 Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?



Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере? Украина - богатая страна!

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:31 Ukrainian написав:

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:31 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?

Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.

Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?

Ага, щаз Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?Ага, щаз

Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашки

Газпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашкиГазпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку

Може конкурувати.

А чего не конкурує? Може конкурувати.А чего не конкурує? Украина - богатая страна!

Додано: Нед 20 вер, 2020 22:32 Ukrainian написав:

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:32 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?

Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.

Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?

Ага, щаз Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?Ага, щаз

Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашки

Газпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашкиГазпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку

Так що, пора купувати газпромівський газ по ціні доставки від терміналу Свиноусця. Подібно до Ротердам+, Свиноусця+. flyman

Повідомлень: 21632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата

