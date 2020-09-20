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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6570657165726573 Додано: Нед 20 вер, 2020 22:32 Вкладчик1234 написав: Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?



Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере? Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере?

Почни з себе перестать користуватись газом

Тоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні Почни з себе перестать користуватись газомТоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:34 Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?

Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.

Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?

Ага, щаз Зачем эти уловки про "може мати .... походження"?Проявите принципиальную позицию - покупайте любой другой газ, где будет без "може" - точно не агрессивный газ.Кстати, думаете американцы разрешат Украине покупать тот же катарский газ?Ага, щаз

Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашки

Газпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку Ціна американського газу $70 навіть з до вставкою він цілком може конкурувати з твоїм з рашкиГазпрому потрібна ціна більше $110 щоб без збитку

Може конкурувати.

А чего не конкурує? Може конкурувати.А чего не конкурує?

Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов. Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:36 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?



Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере? Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере?

Почни з себе перестать користуватись газом

Тоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні Почни з себе перестать користуватись газомТоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні

Я и так по конституции являюсь носителем власти в Украине. И не канадо-украинцу мне указывать, что мне делать.



Я и так пользуюсь электричеством, надеюсь что не агрессивным. Но государство не даёт инструментария это контролировать, и само торгует энергоносителями с "агрессором" "аж гай шумит"



А уже все "патриоты" отказались от агрессивного газа? Остались одни "ватники" среди потребителей? Я и так по конституции являюсь носителем власти в Украине. И не канадо-украинцу мне указывать, что мне делать.Я и так пользуюсь электричеством, надеюсь что не агрессивным. Но государство не даёт инструментария это контролировать, и само торгует энергоносителями с "агрессором" "аж гай шумит"А уже все "патриоты" отказались от агрессивного газа? Остались одни "ватники" среди потребителей? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:37 Ukrainian написав: Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов. Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов.

Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского? Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7153 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:39 Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов. Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов.

Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского? Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского?

Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).



По суті російський газ Європі може виявитись не потрібним. Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).По суті російський газ Європі може виявитись не потрібним. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9022 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 22:42 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов. Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов.

Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского? Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского?

Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).



По суті російський газ Європі може виявитись не потрібним. Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).По суті російський газ Європі може виявитись не потрібним.

Тоді нашу ГТС в металолом.

Це перемога! Тоді нашу ГТС в металолом.Це перемога! https://fi202x.blogspot.com/ flyman

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