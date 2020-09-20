Почни з себе перестать користуватись газом
Тоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:32
Почни з себе перестать користуватись газом
Тоді і будеш мати моральне право диктувати що робити країні
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:34
Доля США взлетела почти в 9 раз. Если в 2018 году на американский газ приходилось только 0,7% европейского рынка с поставками 3,7 млрд кубометров, то в 2020-м уже 6,2%, и только за первое полугодие поставлено 17,4 млрд кубов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:36
Я и так по конституции являюсь носителем власти в Украине. И не канадо-украинцу мне указывать, что мне делать.
Я и так пользуюсь электричеством, надеюсь что не агрессивным. Но государство не даёт инструментария это контролировать, и само торгует энергоносителями с "агрессором" "аж гай шумит"
А уже все "патриоты" отказались от агрессивного газа? Остались одни "ватники" среди потребителей?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:37
Какова доля американского газа в Украине? Или например катарского, или норвежского?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:39
Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м).
По суті російський газ Європі може виявитись не потрібним.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:42
Тоді нашу ГТС в металолом.
Це перемога!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:44
По итогам первого полугодия экспорт российского газа в Европу упал на 17%, до 98,2 млрд кубометров, в страны бывшего СССР - на 22%, до 14,9 млрд кубов. В июне полностью остановила закупки Турция, в июле вдвое рухнул экспорт в Германию, на 23% - в Австрию и на 39% - во Францию.
Поставки в Китай не дотягивают примерно 30% до контрактных объемов: за январь-август по «Силе Сибири» прокачано 2,3 млрд кубометров, и если этот темп сохранится, то за год будет продано 3,5 млрд кубов вместо оговоренных 5 млрд.
Газпром» за счет рядовых россиян будет покрывать убытки в Европе
При этом, на фоне снижения мировых цен на газ госкорпорация увеличивает цены для потребителей внутри России. С 1 августа тарифы для россиян увеличились на 3%.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:46
Нам то що з цього?
"Патріоти" чомусь весь час переживають за РФ, а не за Україну.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:46
Re: Політичні дискусії
Навіщо було будувати ПП-2 вбухуючи туди мільярди доларів
Навіть Китай по розрекламованій силі Сибіру тільки половину купляє
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47
Re: Політичні дискусії
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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