Додано: Нед 20 вер, 2020 22:44

По итогам первого полугодия экспорт российского газа в Европу упал на 17%, до 98,2 млрд кубометров, в страны бывшего СССР - на 22%, до 14,9 млрд кубов. В июне полностью остановила закупки Турция, в июле вдвое рухнул экспорт в Германию, на 23% - в Австрию и на 39% - во Францию.



Поставки в Китай не дотягивают примерно 30% до контрактных объемов: за январь-август по «Силе Сибири» прокачано 2,3 млрд кубометров, и если этот темп сохранится, то за год будет продано 3,5 млрд кубов вместо оговоренных 5 млрд.



Газпром» за счет рядовых россиян будет покрывать убытки в Европе

При этом, на фоне снижения мировых цен на газ госкорпорация увеличивает цены для потребителей внутри России. С 1 августа тарифы для россиян увеличились на 3%.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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