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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47
flyman написав:
РФ анексувала Крим, з мовчазливої згоди влади України.
Частина Донбасу теж захотіла в РФ, але це не входило в плани РФ.
Наразі РФ за допомогою ОДЛО "примушує до миру" (і до "дружби") Україну.
ЄС і США розігрують свої інтереси і стоять на боці своїх інтересів, а не на боці України. Pourquoi mourir pour Dantzig?
Що ще не ясно вишиватним "патріотам"?
А що ЄС і США має ставити українські інтереси вище своїх?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:48
flyman написав:
Тоді нашу ГТС в металолом.
Це перемога!
Ага, мне тоже так нравится эта неподдельная радость канадца от того, что Украина потеряет 2 млрд долларов в год (3% экспорта). Да и с импортом газа таки проблемы будут! Американцы отказались от строительства LNG-терминала под Одессой (хотя турок бы нагнули без проблем с Босфором), а из польского Свиноуйсце мы можем получить максимум 2 млрд кубов в год, притом, что нуждаемся минимум в 8...
Канадец мерзнуть то не будет. А вот пересичные... не думает ли он, что их согреют сладкие речи об уходе Газпрома из ЕС?
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 20 вер, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:49
flyman
Якщо газ російський то чому б Кремлю не покарати Україну і не закрутити вентиль як 2009 ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:51
Ukrainian написав: flyman написав:
Тоді нашу ГТС в металолом.
Це перемога!
Навіщо було будувати ПП-2 вбухуючи туди мільярди доларів
Навіть Китай по розрекламованій силі Сибіру тільки половину купляє
Вже 1000 разів пояснював це. Ок. Поясню в 1001.
ПП-2(і сила Сибіру) будувався в першу чергу
для того щоб "свої"(Ротенберги і т.д.) на цьому нажилися!
І тільки в другу чергу - щоб обійти Україну.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:52
zРадио написав: flyman написав:
Тоді нашу ГТС в металолом.
Це перемога!
Ага, мне тоже так нравится эта неподдельная радость канадца от того, что Украина потеряет 2 млрд долларов в год (3% экспорта). Да и с импортом газа таки проблемы будут! Американцы отказались от строительства LNG под Одессой (хотя турок бы нагнули без проблем с Босфором), а из польского Свиноуйце мы можем получить максимум 2 млрд кубов в год, притом, что нуждаемся минимум в 8...
Канадец мерзнуть то не будет. А вот пересичные... не думает ли он, что их согреют сладкие речи об уходе Газпрома из ЕС?
Зими в Україні стають теплішими
Газ Україна і так купує з Європи (в противному разі рашка б уже покарала неслухняну Україну закрутивши вентиль як в 2009).
Зникає потреба в ПП-2 в який Кремль вибухав млрд дол
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:56
Ukrainian написав:
Газ Україна і так купує з Європи
У нас ГТС уже работает в реверсе?
"Страна происхождения" - я даже не спрашиваю
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 20 вер, 2020 22:59
Ukrainian написав:
Зими в Україні стають теплішими
Газ Україна і так купує з Європи (в противному разі рашка б уже покарала неслухняну Україну закрутивши вентиль як в 2009).
Зникає потреба в ПП-2 в який Кремль вибухав млрд дол
Не переводи стрелки - СП-2 не причем. Я говорю о существующей конфигурации поставок. Как раз незапуск СП-2 нам выгоден - тогда ГТС будет при делах еще долго, поскольку американцы не смогут удовлетворить весь европейский спрос с помощью СПГ.
Кстати, поэтому же РФ и не закрутит вентиль - пока европейские объемы без украинской трубы не прокачать, они и не используют язык силы.
Что касается теплых зим - так я их учитываю. Если раньше потребность в импорте превышала 15 млрд кубов, то сейчас - 8-10 будет достаточно. Но твои мечты о том, чтобы у Украины не было необходимости импортировать газ, таки когда-нибудь сбудутся - когда эмиграция и деиндустриализация достигнут еще бОльших масштабов
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Додано: Нед 20 вер, 2020 23:03
zРадио написав:
Кстати, поэтому же РФ и не закрутит вентиль - пока европейские объемы без украинской трубы не прокачать
В 2009 цього не було?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 20 вер, 2020 23:08
Вкладчик1234 написав:
Страна происхождения"
Катар Норвегія США
А ти думав твоя рашка?
Турецкий поток", как и оба "Северных", а также новый газотранспортный коридор с Ямала к Балтийскому и Черному морям - это чисто политические проекты, которые обошлись России в 140-150 млрд долларов. "В действительности у них всего два смысла - ложно понимаемая геополитика и желание перевести деньги из бюджета государственной компании "Газпром" в частные карманы близких к руководству подрядчиков по строительству никому не нужных газопроводов"
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 20 вер, 2020 23:11
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
Страна происхождения"
Катар Норвегія США
А ти думав твоя рашка?
Каким образом он попадает в Украину?
Рашка - это твоя
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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