Додано: Нед 20 вер, 2020 22:49

flyman

Якщо газ російський то чому б Кремлю не покарати Україну і не закрутити вентиль як 2009 ?

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД