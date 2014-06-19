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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6572657365746575
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:40

  Вкладчик1234 написав:Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?

Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере?


Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:55

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Повторю - Япония в состоянии войны с рф. И что, путен на неё напал уже?

Что мешает Украине так же зафиксировать факт войны, разорвать или ограничить дип. отношения, и прекратить коллаборацию, особенно в энергетической сфере?


Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.

Бред. Япония может, а Украина нет?
Так питун напал, или нападёт?

Зато "без объявления войны" можно неплохо пилить бюджеты на оборону, вводить "военные сборы", и "легально" коллаборировать во многих сферах
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:01

Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум).
А с АТО и ССО - Украине приходится брать кредиты на отдачу старых кредитов. Ещё и условия какие-то выполнять.
"Кредиторы" вообще знают, что "в країні війна"? Им "на всех уровнях" об этом не сообщили?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:05

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Бред. Япония может, а Украина нет?

Баранина, а при чем тут Япония? Может кацапы ведут гибридную войну в Японии?
А в Украине ведут, и имея открытую войну, превратят ее не в гибридную. Тупость тебе идёт, но размер ее дозируй))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум)

Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:08

  Hotab написав:Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.

Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.
И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.
Вы порохоботы со своим сивочолым сами в этом виноваты.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:12

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.

Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.
Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.
Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.
Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:16

  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:
  Igneus написав:Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте

До збиття Боїнга Росією
Через воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).

В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса.
Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли полеты запрещены.
19 июня, 2014

А почему такой низкий порог закрытия?
Не потому ли, что АТО, а не "війна"?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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