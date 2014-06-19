Додано: Пон 21 вер, 2020 00:01

Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум).

А с АТО и ССО - Украине приходится брать кредиты на отдачу старых кредитов. Ещё и условия какие-то выполнять.

"Кредиторы" вообще знают, что "в країні війна"? Им "на всех уровнях" об этом не сообщили?

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте