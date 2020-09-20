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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:29
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
А почему такой низкий порог закрытия?
Не потому ли, что АТО, а не "війна"?
Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров
.
Сечешь земеля?
Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 01:10
shapo написав: Schmit написав:
В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.
Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?
Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????
Смішний ти, дядьку!
Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...
А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 01:23
Знов рашка заривається
Забула чим закінчилось Останій раз?
Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.
По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.
28 лютого,
ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.
Туреччина «можемо повторити»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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