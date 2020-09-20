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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6573657465756576 Додано: Пон 21 вер, 2020 00:29 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:

А почему такой низкий порог закрытия?

Не потому ли, что АТО, а не "війна"? А почему такой низкий порог закрытия?Не потому ли, что АТО, а не "війна"?



Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров.



Сечешь земеля? Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высотеСечешь земеля?

Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми. Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми. Hotab

Повідомлень: 3082 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 01:10 shapo написав:









Schmit написав: В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.

В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.



Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?

Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????



Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????





Смішний ти, дядьку!

Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...

А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo? Смішний ти, дядьку!Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo? Кармелюк 1

Повідомлень: 672 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 01:23

Забула чим закінчилось Останій раз?



Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.

По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.





28 лютого,



ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.



Туреччина «можемо повторити»

Знов рашка зариваєтьсяЗабула чим закінчилось Останій раз?Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.28 лютого,ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.Туреччина «можемо повторити» "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 9025 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6573657465756576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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