Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?)))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:08
Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.
И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.
Вы порохоботы со своим сивочолым сами в этом виноваты.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:12
Re: Політичні дискусії
Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.
Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.
Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.
Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:16
Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров.
Сечешь земеля?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:23
В защиту Петра - судьба Донбасса была предопределена еще тогда, когда россияне Крым оттяпали, не получив вообще никакого сопротивления, кроме надувания щек Турчинова. Вопрос оставался только в объеме потерянной территории и количестве людей, которые там проживали.
И про объявление военного положения - это тоже больше про форму, чем содержание. Добровольцы и без него пошли защищать, а всеобщая мобилизация при любых раскладах была бы сорвана, поскольку требовать от людей, строящих свои отношения с государством на рыночных отношениях (я вам налоги - вы мне услуги, включая защиту внешних границ), жертвы - наивный самообман, ведь таковых большинство, включая, например, меня.
А вот что, действительно, на совести Порошенко, так это циничное ведение бизнеса в РФ в течение 3-х лет с момента начала агрессии. Это даже тех самых самоотверженных добровольцев сильно деморализовало. Как рассказывать про агрессора и одновременно с этим получать от него дивиденды, чтобы тебе поверили? А вообще никак - люди не такие глупые, как этим "хозяевам жизни" того хотелось!..
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:28
А тебе хочется отдавать 30% бюджета "кредиторам", и 3-5% на оборону?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:29
Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми.
Додано: Пон 21 вер, 2020 01:10
Смішний ти, дядьку!
Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...
А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo?
Додано: Пон 21 вер, 2020 01:23
Знов рашка заривається
Забула чим закінчилось Останій раз?
Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.
По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.
28 лютого,
ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.
Туреччина «можемо повторити»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 21 вер, 2020 06:37
Украина не только подавала заявки на членство в ЕС и НАТО, но и при каденции Палубия-Порошенко внесла эту чушь в Конституцию.
А что ей ответили?
Предложили особый статус в Евросоюзе и членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами, т.е. НИЧЕГО.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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