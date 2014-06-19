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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6572657365746575 Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум) Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум)

Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?))) Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?))) Hotab

Повідомлень: 3078 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:08 Hotab написав: Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"

Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".

Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели. Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.

Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.

И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.

Вы порохоботы со своим сивочолым сами в этом виноваты. Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.Вы порохоботы со своим сивочолым сами в этом виноваты. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 813 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:12 Re: Політичні дискусії unicdima написав: И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны. И теперь все эти видео с пленными россиянами и техникой уже никому в мире не интересны.

Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.

Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.

Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.

Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут. Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут. Hotab

Повідомлень: 3078 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:16 Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: Igneus написав: Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте

До збиття Боїнга Росією

Через воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).



В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.



Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса.

Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли полеты запрещены.

19 июня, 2014 До збиття Боїнга РосієюЧерез воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса.Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли19 июня, 2014

А почему такой низкий порог закрытия?

Не потому ли, что АТО, а не "війна"? А почему такой низкий порог закрытия?Не потому ли, что АТО, а не "війна"?



Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров.



Сечешь земеля? Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высотеСечешь земеля? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9025 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:23 unicdima написав: Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.

Войну и не надо объявлять, ее объявляет агрессор, но военное положение объявить Петро был обязан. Вот эти его мутки с военным положением и Минскими соглашениями привели к потери огромных территорий с миллионами населения, теперь Россия не сторона конфликта и сам конфликт заморожен на длительное время.



В защиту Петра - судьба Донбасса была предопределена еще тогда, когда россияне Крым оттяпали, не получив вообще никакого сопротивления, кроме надувания щек Турчинова. Вопрос оставался только в объеме потерянной территории и количестве людей, которые там проживали.



И про объявление военного положения - это тоже больше про форму, чем содержание. Добровольцы и без него пошли защищать, а всеобщая мобилизация при любых раскладах была бы сорвана, поскольку требовать от людей, строящих свои отношения с государством на рыночных отношениях (я вам налоги - вы мне услуги, включая защиту внешних границ), жертвы - наивный самообман, ведь таковых большинство, включая, например, меня.



А вот что, действительно, на совести Порошенко, так это циничное ведение бизнеса в РФ в течение 3-х лет с момента начала агрессии. Это даже тех самых самоотверженных добровольцев сильно деморализовало. Как рассказывать про агрессора и одновременно с этим получать от него дивиденды, чтобы тебе поверили? А вообще никак - люди не такие глупые, как этим "хозяевам жизни" того хотелось!.. В защиту Петра - судьба Донбасса была предопределена еще тогда, когда россияне Крым оттяпали, не получив вообще никакого сопротивления, кроме надувания щек Турчинова. Вопрос оставался только в объеме потерянной территории и количестве людей, которые там проживали.И про объявление военного положения - это тоже больше про форму, чем содержание. Добровольцы и без него пошли защищать, а всеобщая мобилизация при любых раскладах была бы сорвана, поскольку требовать от людей, строящих свои отношения с государством на рыночных отношениях (я вам налоги - вы мне услуги, включая защиту внешних границ), жертвы - наивный самообман, ведь таковых большинство, включая, например, меня.А вот что, действительно, на совести Порошенко, так это циничное ведение бизнеса в РФ в течение 3-х лет с момента начала агрессии. Это даже тех самых самоотверженных добровольцев сильно деморализовало. Как рассказывать про агрессора и одновременно с этим получать от него дивиденды, чтобы тебе поверили? А вообще никак - люди не такие глупые, как этим "хозяевам жизни" того хотелось!.. zРадио

Повідомлень: 7459 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1341 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:28 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум) Опять же - была бы война документально - кредиторы бы стали на паузу по форс-мажору (как минимум)

Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?))) Так тебе бы хотелось,чтоб они стали на паузу, или нет?)))

А тебе хочется отдавать 30% бюджета "кредиторам", и 3-5% на оборону? А тебе хочется отдавать 30% бюджета "кредиторам", и 3-5% на оборону? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12629 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7151 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 00:29 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:

А почему такой низкий порог закрытия?

Не потому ли, что АТО, а не "війна"? А почему такой низкий порог закрытия?Не потому ли, что АТО, а не "війна"?



Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров.



Сечешь земеля? Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высотеСечешь земеля?

Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми. Что , кстати, тоже пистешь, что что-то захватили и что-то модернизировали. Это чтобы было чем оправдывать,что сбивать начали не только с ПЗРК, а и повыше. Ясное дело,что начали возить такое, что достает до 7-ми. Hotab

Повідомлень: 3078 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 01:10 shapo написав:









Schmit написав: В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.

В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.



Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?

Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????



Самому не смешно приводить предвыборную рекламу в качестве отсутствия членства в НАТО?Помимо того что в ней приспособленец и негодяй Кравчук меняющий свои препочтения как флюгер и потому олицетворя.щий незалежность Украины полученной при нем,где было приглашение от НАТО на вступление в него Украины????





Смішний ти, дядьку!

Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...

А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo? Смішний ти, дядьку!Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo? Кармелюк 1

Повідомлень: 672 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 01:23

Забула чим закінчилось Останій раз?



Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.

По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.





28 лютого,



ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.



Туреччина «можемо повторити»

Знов рашка зариваєтьсяЗабула чим закінчилось Останій раз?Российские бомбардировщики атаковали позиции повстанцев на северо-западе Сирии 20 сентября, заявляет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ближневосточной стране, передает УНН.По данным агентства, эти авиаудары были наиболее мощными со времен соглашения между Турцией и Россией о прекращении огня в регионе.28 лютого,ЗС Туреччини нанесли артилерійські та авіаудари по більш ніж 200 об'єктах сил режиму Башара Асада в Ідлібі, внаслідок чого турецька армія знищила 5 гелікоптерів, 23 танки, 23 гармати і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22. Також нейтралізовано 309 прихильників Асада, яким активно допомагає Росія.Туреччина «можемо повторити» "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9025 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 06:37 Кармелюк написав: Смішний ти, дядьку!

Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...

А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo? Смішний ти, дядьку!Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли...А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo?



Украина не только подавала заявки на членство в ЕС и НАТО, но и при каденции Палубия-Порошенко внесла эту чушь в Конституцию.

А что ей ответили?

Предложили особый статус в Евросоюзе и членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами, т.е. НИЧЕГО. Украина не только подавала заявки на членство в ЕС и НАТО, но и при каденции Палубия-Порошенко внесла эту чушь в Конституцию.А что ей ответили?Предложили особый статус в Евросоюзе и членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами, т.е. НИЧЕГО. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4076 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6572657365746575 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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