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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6573657465756576
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:24

  Hotab написав:Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.
Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.
Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.
Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут.

Так это Путину и нужно было, чтоб всё ушло в расследования, суды на долгие годы, в результате заплатит он какие-то миллиарды, которых у него как у дурака фантиков, а дело сделано.
На открытую войну он не собирался идти и Петя с Турчиновым это ему обеспечили.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:45

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:На открытую войну он не собирался идти

На открытую агрессивную войну, или на войну, которую ему объявила Украина?
Вроде же очевидные вещи,если вы немного задвинете свою личную злобу на Петра,а подумаете об Украине.
На бытовом школьном уровне ,сидит Вовочка за партой и постоянно тихонько то кнопку подложит,то булавкой уколет соседа Петю.
И тут сосед Петя при всех бьёт Вовочку в лицо, Вовочка посильнее и избивает его. У Директора школы Вовочка отрицает всякие кнопки и говорит,что он оборонялся и ничего плохого Пете не делал.
Только кацап и предатель может желать Украине такого сценария.
Гораздо правильнее отвечать тем же, одновременно заручаясь поддержкой всего класса, собирать доказательства быдлячества Вовочки, благо их полно, и выносить это все на всеобщий совет и репрессивные органы. Чтобы показывать истинное лицо Вовочки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:49

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:27

  Hotab написав:Зображення

Список так собі, на дилетанта, не враховує історичних моментів.
Забув ще Ліван та Ізраіль, Ірак, Фолклендські острови і багато чого, включаючи ядерне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Але це ж "свої", їм можна.
Не було би ні УРСР, ні України як держави.
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flyman
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