Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет. Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило. Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами. Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут.
Так это Путину и нужно было, чтоб всё ушло в расследования, суды на долгие годы, в результате заплатит он какие-то миллиарды, которых у него как у дурака фантиков, а дело сделано. На открытую войну он не собирался идти и Петя с Турчиновым это ему обеспечили.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:На открытую войну он не собирался идти
На открытую агрессивную войну, или на войну, которую ему объявила Украина? Вроде же очевидные вещи,если вы немного задвинете свою личную злобу на Петра,а подумаете об Украине. На бытовом школьном уровне ,сидит Вовочка за партой и постоянно тихонько то кнопку подложит,то булавкой уколет соседа Петю. И тут сосед Петя при всех бьёт Вовочку в лицо, Вовочка посильнее и избивает его. У Директора школы Вовочка отрицает всякие кнопки и говорит,что он оборонялся и ничего плохого Пете не делал. Только кацап и предатель может желать Украине такого сценария. Гораздо правильнее отвечать тем же, одновременно заручаясь поддержкой всего класса, собирать доказательства быдлячества Вовочки, благо их полно, и выносить это все на всеобщий совет и репрессивные органы. Чтобы показывать истинное лицо Вовочки.
Список так собі, на дилетанта, не враховує історичних моментів. Забув ще Ліван та Ізраіль, Ірак, Фолклендські острови і багато чого, включаючи ядерне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Але це ж "свої", їм можна. Не було би ні УРСР, ні України як держави.
flyman написав:Забув ще Ліван та Ізраіль, Ірак, Фолклендські острови і багато чого,
Если уж ты ватка хочешь поговорить об участии в войнах и размещении своих баз сша и России, то давай посчитаем КПД . Называй страны, где Мордор всунул свое рыло и там зажили хорошо. А потом те, где стояли или стоят базы США .
Кармелюк написав:Смішний ти, дядьку! Зазвичай кандидати просились, щоб їх прийняли... А Україну мали запросити, бо так хоче якийсь shapo?
Украина не только подавала заявки на членство в ЕС и НАТО, но и при каденции Палубия-Порошенко внесла эту чушь в Конституцию. А что ей ответили? Предложили особый статус в Евросоюзе и членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами, т.е. НИЧЕГО.
Черным по белому было написано, реальный шанс вступить в НАТО был 2004-2008 и просран благодаря голосованию ватного нарита за таких йолопов, видео с которыми выложено выше. "Шо не ясно?!". Сейчас шансов вступить в НАТО нет, можно только приблизить армию к стандартам (я надеюсь, вы понимаете, что стандарты, это в последнюю очередь про калибры стволов).
Lion+ написав:Обсуждают хз что, когда под боком такое творится.
А шо лучше, если весь технологический цикл будет в скрепостане?
shapo написав: Украина не только подавала заявки на членство в ЕС и НАТО, но и при каденции Палубия-Порошенко внесла эту чушь в Конституцию. А что ей ответили? Предложили особый статус в Евросоюзе и членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами, т.е. НИЧЕГО.
Черным по белому было написано, реальный шанс вступить в НАТО был 2004-2008 и просран благодаря голосованию ватного нарита за таких йолопов, видео с которыми выложено выше. "Шо не ясно?!". Сейчас шансов вступить в НАТО нет, можно только приблизить армию к стандартам (я надеюсь, вы понимаете, что стандарты, это в последнюю очередь про калибры стволов).
Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов. Повторяю для свидомых. Все определяет геополитика, а не мантры марионеток управляемых на уровне послов