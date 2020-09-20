Hotab написав:

Что значит "теперь". Все доказательства всегда подавались и продолжают подаваться. Если по Боингу, где вообще все очевидно, суды тянутся 6 лет и финиша пока нет, то по военным преступлениям кацапии, где тысячи эпизодов, быстро тем более не будет.Но все равно будет когда-то. Как и с судами с Газпромом. Долго, не сразу, но кацапье свои миллиарды долларов оплатило.Суды по активам в Крыму тоже идут. И там будут платить годами.Все норм, неспеша, но доить мы кацаплм будем ещё много лет. Отрыгивать устанут.