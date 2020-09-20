НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче.
Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...
Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"?
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Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении.