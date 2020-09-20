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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6574657565766577
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:19

  shapo написав:Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.


НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче.
Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...

  shapo написав:Повторяю для свидомых.

Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"?
"Свідо́мість (від пол. świadomość)[1] — здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості."
Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении.
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