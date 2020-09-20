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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6574657565766577 Додано: Пон 21 вер, 2020 12:19 shapo написав: Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.

Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.



НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче.

Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...



shapo написав: Повторяю для свидомых. Повторяю для свидомых.

Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"?

" Свідо́мість (від пол. świadomość)[1] — здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості."

Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении. НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче.Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"?(від пол. świadomość)[1] — здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості."Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении. Schmit

Повідомлень: 1634 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 12:54 shapo написав: Палубия Палубия

Завжди цікаво дізнатися, коли, такі дописувачі як ти, пишуть замість Парубія - Палубія: кого вони намагаються принизити - Парубія чи себе? Завжди цікаво дізнатися, коли, такі дописувачі як ти, пишуть замість Парубія - Палубія: кого вони намагаються принизити - Парубія чи себе? Кармелюк 1

Повідомлень: 673 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 13:05 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України?

Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ...

Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларів

Заробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови. А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України?Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ...Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларівЗаробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови.



Вчора на ТСН розказували, скільки держава витрачає на заробітчан, але так як математиці не сильні, хоча компанії по дискредитації влади та піару "нових обличь" цілком успішно проводять, то помилились в 1000 разів в меншу сторону у підрахуях:



3,5 трлн. звучало би ефектніше і математично правильно. Вчора на ТСН розказували, скільки держава витрачає на заробітчан, але так як математиці не сильні, хоча компанії по дискредитації влади та піару "нових обличь" цілком успішно проводять, то помилились в 1000 разів в меншу сторону у підрахуях:3,5 трлн. звучало би ефектніше і математично правильно. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3656 З нами з: 19.04.12 Подякував: 51 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35 Schmit

Повідомлень: 1634 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 13:50 flyman написав: Frant написав: Стосовно виборів керівництва Києва.

Зрозуміло, що "нові обличчя", які бажають займати найвищі посади - абсолютно некомпетентні.



"Зеленский, представляя в качестве кандидата на мэра столицы летающую женщину с зонтиком, справедливо отметил, что "по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.



На самом деле, его фраза должна звучать так:



"Киевом может неэффективно управлять не только киевлянин, но и любая случайно прилетевшая на зонтике женщина".



И добавить: "Но я прошу вас выбрать летающую женщину на зонтике, так как с ее помощью мне с Ермаком будет легче управлять Киевом".".



https://uainfo.org/blognews/1600677186- ... kazki.html Стосовно виборів керівництва Києва.Зрозуміло, що "нові обличчя", які бажають займати найвищі посади - абсолютно некомпетентні."Зеленский, представляя в качестве кандидата на мэра столицы летающую женщину с зонтиком, справедливо отметил, что "по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.На самом деле, его фраза должна звучать так:"Киевом можетффективно управлять не только киевлянин, но и любая случайно прилетевшая на зонтике женщина".И добавить: "Но я прошу вас выбрать летающую женщину на зонтике, так как с ее помощью мне с Ермаком будет легче управлять Киевом".".

хоть конь в пальто буде мером, все одно це "зіц прєдсєдатєль",

що карабаси барабаси скажуть, то і буде робити,

читаєм про Буратіно/Пінокіо, там давно вся політична система розписана. хоть конь в пальто буде мером, все одно це "зіц прєдсєдатєль",що карабаси барабаси скажуть, то і буде робити,читаєм про Буратіно/Пінокіо, там давно вся політична система розписана.

Действительно,

а какая разница между (например):

1. Клычко

2. Женщиной с зонитком

3. Мариной Порошенко

4. Смєшко

5. Пальчевским

6. Ваш вариант

?



Все они - "Бесславные у6людки" Действительно,а какая разница между (например):1. Клычко2. Женщиной с зонитком3. Мариной Порошенко4. Смєшко5. Пальчевским6. Ваш вариантВсе они - "Бесславные у6людки" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12634 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7155 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6574657565766577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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