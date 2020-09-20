Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.
НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче. Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...
shapo написав:Повторяю для свидомых.
Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"? "Свідо́мість (від пол. świadomość)[1] — здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості." Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении.
budivelnik написав:А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України? Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ... Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларів Заробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови.
Вчора на ТСН розказували, скільки держава витрачає на заробітчан, але так як математиці не сильні, хоча компанії по дискредитації влади та піару "нових обличь" цілком успішно проводять, то помилились в 1000 разів в меншу сторону у підрахуях: 3,5 трлн. звучало би ефектніше і математично правильно.
Frant написав:Стосовно виборів керівництва Києва. Зрозуміло, що "нові обличчя", які бажають займати найвищі посади - абсолютно некомпетентні.
"Зеленский, представляя в качестве кандидата на мэра столицы летающую женщину с зонтиком, справедливо отметил, что "по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.
На самом деле, его фраза должна звучать так:
"Киевом может неэффективно управлять не только киевлянин, но и любая случайно прилетевшая на зонтике женщина".
И добавить: "Но я прошу вас выбрать летающую женщину на зонтике, так как с ее помощью мне с Ермаком будет легче управлять Киевом".".