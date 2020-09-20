Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.
НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче. Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...
shapo написав:Повторяю для свидомых.
Свидомые значит, ну ок. Если меня вы отнесли к свидомым, то вы неверно "несвидомый"? "Свідо́мість (від пол. świadomość)[1] — здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості." Очевидно, что "несвидомые" - существа, у которых отсутствует способность, указанная в определении.
budivelnik написав:А 15 млрд доларів від заробітчан - це послаблення України? Корпорації ,за те що експортують і привозять в Україну валютну виручку(до речі продаючи цю виручку по комерційному курсу) отримують 20% відшкодування по ПДВ... Тобто корпорація привівши на 15 млрд доларів валюти - отримує пільгу в 3 млрд доларів Заробітчани просто валюту пересилають і відшкодування ПДВ не отримують,а отже економлять Державі 3 млрд доларів і цим поращують валютний баланс до такої міри що ми можемо до року часу перед МВФ викабелюватись,вибиваючи більш зручні для України умови.
Вчора на ТСН розказували, скільки держава витрачає на заробітчан, але так як математиці не сильні, хоча компанії по дискредитації влади та піару "нових обличь" цілком успішно проводять, то помилились в 1000 разів в меншу сторону у підрахуях: 3,5 трлн. звучало би ефектніше і математично правильно.
Frant написав:Стосовно виборів керівництва Києва. Зрозуміло, що "нові обличчя", які бажають займати найвищі посади - абсолютно некомпетентні.
"Зеленский, представляя в качестве кандидата на мэра столицы летающую женщину с зонтиком, справедливо отметил, что "по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.
На самом деле, его фраза должна звучать так:
"Киевом может неэффективно управлять не только киевлянин, но и любая случайно прилетевшая на зонтике женщина".
И добавить: "Но я прошу вас выбрать летающую женщину на зонтике, так как с ее помощью мне с Ермаком будет легче управлять Киевом".".
shapo написав:Я не знаю что такое стандарты НАТО если Турция давно их выполнила, а в ЕС до сих пор не годится. Когда нужна была для противостояния СССР её взяли без всяких стандартов.
НАТО и ЕС - не одно и то же, это и детям понятно. Турция немного не соответствует критериям ЕС по соблюдению прав и свобод человека. У НАТО такие требования помягче. Что такое стандарты НАТО? В последнюю очередь калибры орудий, а в первую - отсутствие таких дорогих вам совковых традиций: красить траву, подметать плац ломом, катить квадратное, копать отсюда до обеда...
То, что НАТО распрекрасная организация я от вас узнал, а вот какие там критерии кроме того что это не ВС СССР о которых вы понятия не имеете, так и не понял. Не просветите что это? В середине 90-х видел как Польша переходила в НАТО - кроме замены АК-47 на М-16 и полевой формы ничего не увидел,но вы-то наверняка это знаете, тем более в эту разношерстную организацию входит Албания которая совсем недавно была утыкана дотами от Энвера Ходжи и готовилась обороняться от всего мира и Исландия у которой вообще нет своих вооруженных сил.
Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки. Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Hotab написав:На открытую агрессивную войну, или на войну, которую ему объявила Украина? Вроде же очевидные вещи,если вы немного задвинете свою личную злобу на Петра,а подумаете об Украине. На бытовом школьном уровне ,сидит Вовочка за партой и постоянно тихонько то кнопку подложит,то булавкой уколет соседа Петю. И тут сосед Петя при всех бьёт Вовочку в лицо, Вовочка посильнее и избивает его. У Директора школы Вовочка отрицает всякие кнопки и говорит,что он оборонялся и ничего плохого Пете не делал. Только кацап и предатель может желать Украине такого сценария. Гораздо правильнее отвечать тем же, одновременно заручаясь поддержкой всего класса, собирать доказательства быдлячества Вовочки, благо их полно, и выносить это все на всеобщий совет и репрессивные органы. Чтобы показывать истинное лицо Вовочки.
Читай внимательно мои посты, про объявление войны Украиной я и не говорил, это делает агрессор, речь шла о военном положении и мерах применяемых в случае войны между странами. Как раз из-за нежелания быть в состоянии войны с Украиной и появились зеленые человечки, войска без знаков различия и замазанными тактическими знаками. И Петя с Турчиновым ему в этом подсобили придумав АТО, меняя втихую пленных, не разрывая отношений и продолжая комерцию. Я вижу до вас не доходит, что всему миру плевать на истинное лицо Путина, они это и так знают и никакие доказательства уже ничего не изменят.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Lion+ написав:Чего молчат? Торговля на крови с Россией.
В украинском обществе есть такая особенность восприятия событий - когда обращают внимание на то, КТО делает и не обращается внимание на ЧТО делается.
Поэтому, торговля на крови - это Порошенко с давно закрытой Липецкой фабрикой. А вот показы "Сватов" на росс.ТВ, конечный бенефициарий которых Бубочка - не торговля на крови И сборка авто из росс.комплектующих - также не торговля на крови
Порошенко и Свинарчуки - это ко-ко-коррупция А Аваков с рюкзаками - это не коррупция Полёты в Оман хрен пойми за чей счёт - также не коррупция
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой