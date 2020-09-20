Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.
Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую
А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда
1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями
Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь
shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.
Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой