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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6575657665776578 Додано: Пон 21 вер, 2020 18:32 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ?

И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую



А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись

Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ?И не бреши, я цензор.нет сюда не цитируюА этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надписьКогда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда



1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь



shapo написав: 2) Для "великого " экономиста обьяснения

http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf

Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в

Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема. 2) Для "великого " экономиста обьясненияКратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта вРоссию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.

Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007 Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишьДля стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007 "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

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