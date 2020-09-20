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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6575657665776578
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:32

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? :)
И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую

А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись
Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда


1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь :)

  shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения
http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf
Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в
Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.

Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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