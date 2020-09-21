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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6575657665776578
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:32

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? :)
И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую

А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись
Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда


1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь :)

  shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения
http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf
Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в
Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.

Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:51

Ітогі подвєдьом. 2020-09-21

Ітогі подвєдьом. 2020-09-21

1) Президентский рейтинг Зеленского с апреля снизился на более чем 10% - опрос КМИС
31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9%за Петра Порошенко, 13,3%за Юрия Бойко

Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий – опрос КМИС
1. Слуга народа21,5% (32,6%);
2. Европейская солидарность17,8% (15,2%);
3. ОПЗЖ16,3% (15,8%);

"Стремительным домкратом ..."

2) Резонанс | Слив года. Все о FinCEN Files, куда попали Ахметов, Коломойский, Янукович и Порошенко
Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все - на внешние счета
...
Лидер по количеству операций – Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Он провел 81 сделку, через которые из Украины вышло $7,9 млн и зашло $1,8 млн.

Фирташ вывел более $1 млрд через американские банки - документы FinCEN
В 2014-м, незадолго до ареста в Вене, Дмитрий Фирташ перевел со счетов Надра Банк за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков — Standard Chartered и Bank of New York Mellon

$478 млн за пять лет. FinCEN показал схемы отмывания денег Коломойского
На счета компаний, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому, в период с 2012 по 2017 гг. поступило $478 млн

3) Фокин: не могу понять, почему не проводятся местные выборы на подконтрольном Донбассе
Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине"

Дедушка врёт. РФ требует проведения местных выборов именно в ОРДЛО, а не на подконтрольной территории

Фокин назвал условия, при которых он уйдет из ТКГ по Донбассу
По его словам, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы, а не потому, что его "сейчас полощат в грязи"

То есть, пока не капитулирует, то не уйдёт

4) Зеленский пояснил, почему не собирается уходить в отставку из-за ошибки в декларации
Президент заявил, что обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о сознательных коррупционных преступлениях

Опять вырванный контекст
Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку из-за несвоевременного декларирования дохода от облигаций, так как считает это ошибкой без корыстного умысла

Ну ошибся мальчик, ну с кем не бывает. "Не корысти ради". И умысла не было
а последствия ошибки в его декларации не принесли никакого ущерба обществу и государству

Ущерб есть - президент открыто нарушает закон.
Не внесение данных в декларацию и есть коррупционные действия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:46

  unicdima написав:Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.
Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.

Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:55

andrijk777 , это щас новый тренд. Как валютные дорогие шлюхи, так набрали дорогих украиноязычных ботов: муха и уник.
Подкуп мовою должен особо располагать, по идее.
Hotab
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  #<1 ... 6575657665776578
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