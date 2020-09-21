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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6576657765786579>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:32

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.

Таки ты шота имеешь против Бениного Униана ? :)
И не бреши, я цензор.нет сюда не цитирую

А этот "украинский экономический журнал", если на сарае написано "...", а внутри дрова, то это плохая надпись
Когда "экономический журнал" пишет о последствиях и не указывает причины, то это не экономический журнал, а полное фуфло. У них последствия появились сами по себе, из ниоткуда


1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь :)

  shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения
http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf
Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в
Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.

Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:51

Ітогі подвєдьом. 2020-09-21

Ітогі подвєдьом. 2020-09-21

1) Президентский рейтинг Зеленского с апреля снизился на более чем 10% - опрос КМИС
31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9%за Петра Порошенко, 13,3%за Юрия Бойко

Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий – опрос КМИС
1. Слуга народа21,5% (32,6%);
2. Европейская солидарность17,8% (15,2%);
3. ОПЗЖ16,3% (15,8%);

"Стремительным домкратом ..."

2) Резонанс | Слив года. Все о FinCEN Files, куда попали Ахметов, Коломойский, Янукович и Порошенко
Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все - на внешние счета
...
Лидер по количеству операций – Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Он провел 81 сделку, через которые из Украины вышло $7,9 млн и зашло $1,8 млн.

Фирташ вывел более $1 млрд через американские банки - документы FinCEN
В 2014-м, незадолго до ареста в Вене, Дмитрий Фирташ перевел со счетов Надра Банк за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков — Standard Chartered и Bank of New York Mellon

$478 млн за пять лет. FinCEN показал схемы отмывания денег Коломойского
На счета компаний, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому, в период с 2012 по 2017 гг. поступило $478 млн

3) Фокин: не могу понять, почему не проводятся местные выборы на подконтрольном Донбассе
Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине"

Дедушка врёт. РФ требует проведения местных выборов именно в ОРДЛО, а не на подконтрольной территории

Фокин назвал условия, при которых он уйдет из ТКГ по Донбассу
По его словам, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы, а не потому, что его "сейчас полощат в грязи"

То есть, пока не капитулирует, то не уйдёт

4) Зеленский пояснил, почему не собирается уходить в отставку из-за ошибки в декларации
Президент заявил, что обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о сознательных коррупционных преступлениях

Опять вырванный контекст
Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку из-за несвоевременного декларирования дохода от облигаций, так как считает это ошибкой без корыстного умысла

Ну ошибся мальчик, ну с кем не бывает. "Не корысти ради". И умысла не было
а последствия ошибки в его декларации не принесли никакого ущерба обществу и государству

Ущерб есть - президент открыто нарушает закон.
Не внесение данных в декларацию и есть коррупционные действия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:46

  unicdima написав:Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.
Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.

Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:55

andrijk777 , это щас новый тренд. Как валютные дорогие шлюхи, так набрали дорогих украиноязычных ботов: муха и уник.
Подкуп мовою должен особо располагать, по идее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:22

  pesikot написав:
  shapo написав:
1) Бенин или иной источник я могу прочесть сам, ты для этого не нужен вместе с своими де...бильными комментариями

Судя по всему, я тебе нужен, если ты не отбиваешь дупля чей Униан и батон на издание крошишь :)

  shapo написав:2) Для "великого " экономиста обьяснения
http://www.pircenter.org/media/content/ ... 259040.pdf
Кратковременный подъем 2003—2007 гг. базировался на росте экспорта в
Россию и резком наращивании внешнего долга. Но после кризиса 2008—2009 гг. экономике страны не удалось выйти на траекторию устойчивого подъема.

Для стройбатовца повторяю, "экономический журнал" пишет о 2014 году, а ты ляпаешь о 2003-2007


Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.
Ты просил причины псевдо-роста 2003-2008, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:24

  Hotab написав:andrijk777 , это щас новый тренд. Как валютные дорогие шлюхи, так набрали дорогих украиноязычных ботов: муха и уник.
Подкуп мовою должен особо располагать, по идее.

Не совсем новый тренд, вспомнить хотя бы Руслана Коцабу. Но сейчас используемый тренд
Поэтому мух, из гонораров, покупает очередной подвал. Мышление определяет бытиё
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 21 вер, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33

  shapo написав:Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.

Приходится опускаться до твоего уровня
  shapo написав:Ты просил причины псевдо-роста 2003-2008, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь?


Несёшь ты, давая ссылки на "украинский экономический журнал" с последствиями 2014 года, а не 2004 года
Может ты, дедушка, не досмотрел на цифры годов. Может просто, маразм уже в голове.
Решай сам

Псевдо-рост 2003-2008, а ты ничего не попутал ?
Впрочем, то ты даёшь ссылки, где предлагают вернутся к 2002-2004 гг, как самым лучшим годам, то осуждаешь псевдо-рост 2003-2004

Или ты сейчас напишешь, что 2003-2004 - это не входит в период 2003-2008 ? :)
Жду твою отмазку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:51

  andrijk777 написав:
  unicdima написав: Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.
Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.
Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.

У него что-то личное к Пороху.
Может, лопнул успешный бизнес с Рашкой.
Таких очень много среди 73%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08

  andrijk777 написав:Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.

чисто порохоботська методичка ще з часів царювання Петра, хто не за Петра той крємлєбот. Або- не можна протестувати проти Петра бо Путін нападе.
Скільки вже вам приводив фактів злочинної діяльності Петра а ви як упороті віруни- вивсьоврєті.
В той же час всі ваші типу зради Єрмака виявляються фейками.
Де хоч одне село здане за часів Зеленського?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:11

  Hotab написав:andrijk777 , это щас новый тренд. Как валютные дорогие шлюхи, так набрали дорогих украиноязычных ботов: муха и уник.
Подкуп мовою должен особо располагать, по идее.

Коли заперечити проти фактів нічого то ви завжди так зливаєтесь.
Які ж ви порохоботи примітивні та дурні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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