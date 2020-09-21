Додано: Пон 21 вер, 2020 18:51

31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9% – за Петра Порошенко, 13,3% – за Юрия Бойко

1. Слуга народа – 21,5% (32,6%);

2. Европейская солидарность – 17,8% (15,2%);

3. ОПЗЖ – 16,3% (15,8%);



Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все - на внешние счета

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Лидер по количеству операций – Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Он провел 81 сделку, через которые из Украины вышло $7,9 млн и зашло $1,8 млн.

В 2014-м, незадолго до ареста в Вене, Дмитрий Фирташ перевел со счетов Надра Банк за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков — Standard Chartered и Bank of New York Mellon

На счета компаний, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому, в период с 2012 по 2017 гг. поступило $478 млн

Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине"

По его словам, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы, а не потому, что его "сейчас полощат в грязи"

Президент заявил, что обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о сознательных коррупционных преступлениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку из-за несвоевременного декларирования дохода от облигаций, так как считает это ошибкой без корыстного умысла

а последствия ошибки в его декларации не принесли никакого ущерба обществу и государству

Ітогі подвєдьом. 2020-09-21"Стремительным домкратом ..."Дедушка врёт. РФ требует проведения местных выборов именно в ОРДЛО, а не на подконтрольной территорииТо есть, пока не капитулирует, то не уйдётОпять вырванный контекстНу ошибся мальчик, ну с кем не бывает. "Не корысти ради". И умысла не былоУщерб есть - президент открыто нарушает закон.Не внесение данных в декларацию и есть коррупционные действия