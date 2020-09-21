Вы щас о ситуации,где я вам ответил, почему объявление Украиной войны фюреру - это маразм либо мохнатого ватана ,или даже откровенного рашиста( например "вкладчик"), либо по скудоумию. Выбирайте, кем являетесь вы? А вы вот слились))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:14
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:22
Ти брешеш, я ні разу не сказав, що Україна має об'явити війну Росії.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
Таких фактів навіть у кишенькової прокуроші немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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