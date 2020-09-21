Вы щас о ситуации,где я вам ответил, почему объявление Украиной войны фюреру - это маразм либо мохнатого ватана ,или даже откровенного рашиста( например "вкладчик"), либо по скудоумию. Выбирайте, кем являетесь вы? А вы вот слились))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:14
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:22
Ти брешеш, я ні разу не сказав, що Україна має об'явити війну Росії.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
Таких фактів навіть у кишенькової прокуроші немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:53
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:58
Какие факты, подробнее ?
Если ты не признал, значит фактов не было. Какой тупой зелебот
А сколько сёл освободил Зеленский ?
Или освобожденный Мариуполь, при Порошенко, уже не считается ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:00
Я вже пару раз розжував що і як, якщо досі не дойшло то - "до врача".
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:02
Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.
Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году
Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:03
К врачу надо тебе.
Ты скатился во враньё.
Так когда и кому звонил Порошенко, чтобы безвиз отменили ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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