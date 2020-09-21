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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6577657865796580>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Коли заперечити проти фактів нічого

Вы щас о ситуации,где я вам ответил, почему объявление Украиной войны фюреру - это маразм либо мохнатого ватана ,или даже откровенного рашиста( например "вкладчик"), либо по скудоумию. Выбирайте, кем являетесь вы? А вы вот слились))
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:22

  Hotab написав:
  unicdima написав:Коли заперечити проти фактів нічого

Вы щас о ситуации,где я вам ответил, почему объявление Украиной войны фюреру - это маразм либо мохнатого ватана ,или даже откровенного рашиста( например "вкладчик"), либо по скудоумию. Выбирайте, кем являетесь вы? А вы вот слились))

Ти брешеш, я ні разу не сказав, що Україна має об'явити війну Росії.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Скільки вже вам приводив фактів злочинної діяльності Петра а ви як упороті віруни- вивсьоврєті.

Таких фактів навіть у кишенькової прокуроші немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

Зображення
О як задвинув сивочолий
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:35

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:53

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:На открытую войну он не собирался идти и Петя с Турчиновым это ему обеспечили.

Петя обеспечил неоткрытую войну. Это не критика Пети,что он не объявил войну путлеру???
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:58

  unicdima написав:Скільки вже вам приводив фактів злочинної діяльності Петра а ви як упороті віруни- вивсьоврєті.

Какие факты, подробнее ?

  unicdima написав:В той же час всі ваші типу зради Єрмака виявляються фейками.

Если ты не признал, значит фактов не было. Какой тупой зелебот
  unicdima написав:Де хоч одне село здане за часів Зеленського?

А сколько сёл освободил Зеленский ?
Или освобожденный Мариуполь, при Порошенко, уже не считается ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:00

  Hotab написав:Петя обеспечил неоткрытую войну. Это не критика Пети,что он не объявил войну путлеру???

Я вже пару раз розжував що і як, якщо досі не дойшло то - "до врача".
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:02

  Hotab написав:
  unicdima написав:На открытую войну он не собирался идти и Петя с Турчиновым это ему обеспечили.

Петя обеспечил неоткрытую войну. Это не критика Пети,что он не объявил войну путлеру???

Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.
Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году

Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:03

  unicdima написав:
  Hotab написав:Петя обеспечил неоткрытую войну. Это не критика Пети,что он не объявил войну путлеру???

Я вже пару раз розжував що і як, якщо досі не дойшло то - "до врача".

К врачу надо тебе.
Ты скатился во враньё.

Так когда и кому звонил Порошенко, чтобы безвиз отменили ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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