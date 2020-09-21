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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6577657865796580 Додано: Пон 21 вер, 2020 22:35 Starikan написав: andrijk777 написав: unicdima написав: Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.

Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки. Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки. Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака. Ось читаю постиі розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.

У него что-то личное к Пороху.

Может, лопнул успешный бизнес с Рашкой.

Таких очень много среди 73%. У него что-то личное к Пороху.Может, лопнул успешный бизнес с Рашкой.Таких очень много среди 73%.

Так в кумира порохоботів хіба не "успешный бизнес с Рашкой"?



п.с.

От совєцкага інформбюра: на трєтій год вайни Йосіф Віссаріоновіч законцервував канфєтну Лейпцигську фабріку, і открил сліпий траст в Тегерані. Ура тавагіщі! Так в кумира порохоботів хіба не "успешный бизнес с Рашкой"?п.с.От совєцкага інформбюра: на трєтій год вайни Йосіф Віссаріоновіч законцервував канфєтну Лейпцигську фабріку, і открил сліпий траст в Тегерані. Ура тавагіщі! https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21643 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1169 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 22:55 pesikot написав: shapo написав: Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.

Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.

Приходится опускаться до твоего уровня

shapo написав: Ты просил причины псевдо-роста 2003-2008, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь? Ты просил причины псевдо-роста, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь?



Несёшь ты, давая ссылки на "украинский экономический журнал" с последствиями 2014 года, а не 2004 года

Может ты, дедушка, не досмотрел на цифры годов. Может просто, маразм уже в голове.

Решай сам



Псевдо-рост 2003-2008, а ты ничего не попутал ?

Впрочем, то ты даёшь ссылки, где предлагают вернутся к 2002-2004 гг, как самым лучшим годам, то осуждаешь псевдо-рост 2003-2004



Или ты сейчас напишешь, что 2003-2004 - это не входит в период 2003-2008 ?

Жду твою отмазку Приходится опускаться до твоего уровняНесёшь ты, давая ссылки на "украинский экономический журнал" с последствиями 2014 года, а не 2004 годаМожет ты, дедушка, не досмотрел на цифры годов. Может просто, маразм уже в голове.Решай самПсевдо-рост, а ты ничего не попутал ?Впрочем, то ты даёшь ссылки, где предлагают вернутся к 2002-2004 гг, как самым лучшим годам, то осуждаешь псевдо-рост 2003-2004Или ты сейчас напишешь, что 2003-2004 - это не входит в период 2003-2008 ?Жду твою отмазку

Маладца, нашёл что 2003-2004 входит в 2003-2008.

Экономика наука неточная и авторы не всегда едины в оценке в отличие от порохоботов, но суть от этого не меняется Маладца, нашёл что 2003-2004 входит в 2003-2008.Экономика наука неточная и авторы не всегда едины в оценке в отличие от порохоботов, но суть от этого не меняется Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4083 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 23:08 pesikot написав: Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.

Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение

Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году



Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал

Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжениеЧтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 годуИм этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделалПорошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ

И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?

Или ты и вправду веришь что хотабы их остановили?

Дипломатическая игра Порошенко это для порохоботов когда 1 пишем, 2 в уме.

В приличном мире это называется кидаловом партнеров и наказывается.

Мир и украинские взаимоотношения в политике и бизнесе вещи несовместимые т. к. соврать у них означает поставить крест на своей репутации И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?Или ты и вправду веришь что хотабы их остановили?Дипломатическая игра Порошенко это для порохоботов когда 1 пишем, 2 в уме.В приличном мире это называется кидаловом партнеров и наказывается.Мир и украинские взаимоотношения в политике и бизнесе вещи несовместимые т. к. соврать у них означает поставить крест на своей репутации Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4083 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6577657865796580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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