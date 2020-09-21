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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:35
Starikan написав: andrijk777 написав: unicdima написав:
Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.
Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.
Ось читаю пости unicdima
і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.
У него что-то личное к Пороху.
Может, лопнул успешный бизнес с Рашкой.
Таких очень много среди 73%.
Так в кумира порохоботів хіба не "успешный бизнес с Рашкой"?
п.с.
От совєцкага інформбюра: на трєтій год вайни Йосіф Віссаріоновіч законцервував канфєтну Лейпцигську фабріку, і открил сліпий траст в Тегерані. Ура тавагіщі!
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:55
pesikot написав: shapo написав:
Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.
Приходится опускаться до твоего уровня
shapo написав:
Ты просил причины псевдо-роста 2003-2008
, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь?
Несёшь ты, давая ссылки на "украинский экономический журнал" с последствиями 2014 года, а не 2004 года
Может ты, дедушка, не досмотрел на цифры годов. Может просто, маразм уже в голове.
Решай сам
Псевдо-рост 2003-2008
, а ты ничего не попутал ?
Впрочем, то ты даёшь ссылки, где предлагают вернутся к 2002-2004 гг, как самым лучшим годам, то осуждаешь псевдо-рост 2003-2004
Или ты сейчас напишешь, что 2003-2004 - это не входит в период 2003-2008 ?
Жду твою отмазку
Маладца, нашёл что 2003-2004 входит в 2003-2008.
Экономика наука неточная и авторы не всегда едины в оценке в отличие от порохоботов, но суть от этого не меняется
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:08
pesikot написав:
Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.
Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году
Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ
И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?
Или ты и вправду веришь что хотабы их остановили?
Дипломатическая игра Порошенко это для порохоботов когда 1 пишем, 2 в уме.
В приличном мире это называется кидаловом партнеров и наказывается.
Мир и украинские взаимоотношения в политике и бизнесе вещи несовместимые т. к. соврать у них означает поставить крест на своей репутации
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