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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6578657965806581>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:35

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  unicdima написав: Я дивлюся ти захоплюєшся брехливими висерами пропагандона Олешки.
Ну то покажи мені в якому місці Єрмак признав існування спецоперації як каже ця мерзота Олешко? Я побачив лише заперечення її існування і повтор всіх брехливих фейків від Олешки.
Ось читаю пости unicdima і розумію що це 100% кремлівський бот. Обливає брудом Порошенка, Турчинова, але захищає Єрмака.

У него что-то личное к Пороху.
Может, лопнул успешный бизнес с Рашкой.
Таких очень много среди 73%.

Так в кумира порохоботів хіба не "успешный бизнес с Рашкой"?

п.с.
От совєцкага інформбюра: на трєтій год вайни Йосіф Віссаріоновіч законцервував канфєтну Лейпцигську фабріку, і открил сліпий траст в Тегерані. Ура тавагіщі!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:55

  pesikot написав:
  shapo написав:Слог у тебя, хлопчик, совсем из подворотни стал.

Приходится опускаться до твоего уровня
  shapo написав:Ты просил причины псевдо-роста 2003-2008, я тебя их процитировал, и что ты теперь несёшь?


Несёшь ты, давая ссылки на "украинский экономический журнал" с последствиями 2014 года, а не 2004 года
Может ты, дедушка, не досмотрел на цифры годов. Может просто, маразм уже в голове.
Решай сам

Псевдо-рост 2003-2008, а ты ничего не попутал ?
Впрочем, то ты даёшь ссылки, где предлагают вернутся к 2002-2004 гг, как самым лучшим годам, то осуждаешь псевдо-рост 2003-2004

Или ты сейчас напишешь, что 2003-2004 - это не входит в период 2003-2008 ? :)
Жду твою отмазку :)

Маладца, нашёл что 2003-2004 входит в 2003-2008.
Экономика наука неточная и авторы не всегда едины в оценке в отличие от порохоботов, но суть от этого не меняется
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:08

  pesikot написав:Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.
Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году

Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ

И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?
Или ты и вправду веришь что хотабы их остановили?
Дипломатическая игра Порошенко это для порохоботов когда 1 пишем, 2 в уме.
В приличном мире это называется кидаловом партнеров и наказывается.
Мир и украинские взаимоотношения в политике и бизнесе вещи несовместимые т. к. соврать у них означает поставить крест на своей репутации
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:21

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?

В Путіна були більш скромні плани - відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?
Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:40

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?

Равно как и то, о чем дед-мопед скромно не отвечает. Марик!!! Это бы подорвало экономику и экспорт. И вроде как , по словам ватного деда, это должна быть тоже территория, где его ждут. Что не так с Мариком?

Отвечаю сразу: без прям совсем открытого применения всех сил и средств рашеванской армии (не путать с десятком БТГр без поддержки авиации и ракетных комплексов) ничего бы не смогли. А открыто , с Ваньками пленными и массой новых неопровержимых доказательств - это вопреки крысиной подлой тактике обнуленыша .
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:53

  lapay написав:
  shapo написав:И что помешало полномасштабному вторжение кроме отсутствия таких планов у Путина?

В Путіна були більш скромні плани - відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?
Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка.

А Илловайские и пр. котлы устраивала не боеспособная армия?
Ну-ну
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:58

  Hotab написав:
  lapay написав:відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?

Равно как и то, о чем дед-мопед скромно не отвечает. Марик!!! Это бы подорвало экономику и экспорт. И вроде как , по словам ватного деда, это должна быть тоже территория, где его ждут. Что не так с Мариком?

Отвечаю сразу: без прям совсем открытого применения всех сил и средств рашеванской армии (не путать с десятком БТГр без поддержки авиации и ракетных комплексов) ничего бы не смогли. А открыто , с Ваньками пленными и массой новых неопровержимых доказательств - это вопреки крысиной подлой тактике обнуленыша .

Что-то вы в показаниях путаетесь, гражданин майор.
То Украина боялась войну объявить чтобы её Россия не завоевала, то ничего бы у неё не вышло если бы все ВС не стянула к Украине.
А к февралю 2015 когда Петя обделавшись Минские соглашения подписывал это уже все ВС были задействованы или ещё нет?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:06

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А Илловайские и пр. котлы устраивала не боеспособная армия?
Ну-ну

Хронологічно, чим далі від дня Незалежності 2014, тим важче було корпусам і істиним арійцям просуватися вперед, а потім вони почали втрачати позиції.
Тому що наша армія стала боєздатною, в тому числі, і завдяки Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:07

shapo , дед тупой, я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.

Подлые выходки прокатывают один раз.
В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).
Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.
А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.
Так что там с Мариком то? Его не хотелось?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:24

  Hotab написав:В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).
Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.
А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.


Ну раз столь сильна украинская армия стала, так что не отбили то назад территории Донецкой и Луганской областей, и Крыма заодно?

Почему тогда подписали Минские, по сути закрепив на многие года( если не на десятилетия) отделение территорий от Украины?
Теперь уже точно не вернусь
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