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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 вер, 2020 00:29
Shram написав:
Ну раз столь сильна украинская армия стала
Ты на повестку как отреагировал? Где сейчас прячешься?
Вон ватный вкладчик хочет объявления войны и мобилизации. Сам на повестку куда поедет прятаться? А уник, тоже жаждущий объявления войны?
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