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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6577657865796580
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 03:03

  Hotab написав:
  lapay написав:відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?

Равно как и то, о чем дед-мопед скромно не отвечает. Марик!!! Это бы подорвало экономику и экспорт. И вроде как , по словам ватного деда, это должна быть тоже территория, где его ждут. Что не так с Мариком?

Отвечаю сразу: без прям совсем открытого применения всех сил и средств рашеванской армии (не путать с десятком БТГр без поддержки авиации и ракетных комплексов) ничего бы не смогли.

Всё бы смогли. Наши тогда драпанули, Марик стоял открытый, бери - не хочу.
Думаю, "помешала" увесистая котлета, занесенная Ахметовым куда надо.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:у клятых москалей ни одна наступательная операция не прошла

Так шо там по Марику и Марьинке?))

Минск-2 так подписан, что кацапия и воевать не может, и освободить и уйти не может. А содержать то, что надкусил и не хочешь/не можешь проглотит - надо. Все там хорошо по Минску. Только соблюдать его надо уметь так, чтобы фюрера душили " даже полезными" санкциями за невыполнение, а Украине помогали деньгами и оружием. Петро так умел. А бубочка о чемто ездит разговаривать с гопниками.
Hotab
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  #<1 ... 6577657865796580
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