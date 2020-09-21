Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?
Равно как и то, о чем дед-мопед скромно не отвечает. Марик!!! Это бы подорвало экономику и экспорт. И вроде как , по словам ватного деда, это должна быть тоже территория, где его ждут. Что не так с Мариком?
Отвечаю сразу: без прям совсем открытого применения всех сил и средств рашеванской армии (не путать с десятком БТГр без поддержки авиации и ракетных комплексов) ничего бы не смогли.
Всё бы смогли. Наши тогда драпанули, Марик стоял открытый, бери - не хочу. Думаю, "помешала" увесистая котлета, занесенная Ахметовым куда надо.
shapo написав:у клятых москалей ни одна наступательная операция не прошла
Так шо там по Марику и Марьинке?))
Минск-2 так подписан, что кацапия и воевать не может, и освободить и уйти не может. А содержать то, что надкусил и не хочешь/не можешь проглотит - надо. Все там хорошо по Минску. Только соблюдать его надо уметь так, чтобы фюрера душили " даже полезными" санкциями за невыполнение, а Украине помогали деньгами и оружием. Петро так умел. А бубочка о чемто ездит разговаривать с гопниками.
pesikot написав: Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ
Порошенко в результатате дипломатической игры полностью сдал ЛДНР и Крым. Заморозил ситуацию на годы и возможно десятилетия, по образцу Приднестровья и Абхазии. Что и нужно было Кремлю. А особо одаренные оболваненные Пятым каналом, или возможно проплаченные ещё и апплодируют.
shapo написав:у клятых москалей ни одна наступательная операция не прошла
Так шо там по Марику и Марьинке?))
Минск-2 так подписан, что кацапия и воевать не может, и освободить и уйти не может. А содержать то, что надкусил и не хочешь/не можешь проглотит - надо. Все там хорошо по Минску. Только соблюдать его надо уметь так, чтобы фюрера душили " даже полезными" санкциями за невыполнение, а Украине помогали деньгами и оружием. Петро так умел. А бубочка о чемто ездит разговаривать с гопниками.
Невозможно отвечать когда твои ответы удаляются, а часть их в чужих постах сохраняется. Украине помогли чем? Сколько денег дали, десятки миллиардов баксов как Польше? Ты на MD-530F Cayuse Warrior летаешь как азербайджанцы или хотя бы Bell? Джпавелины где-то участвовали вместе с списанными катерами? В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты. Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.
Из жизненно-необходимого,чего у нас не было на начало войны, от слова "совсем": Мед.пакеты Радиостанции кодированной связи Харрис и Айком. (армия начинала войну с мобильником) Контрбатарецные радары БПЛА Сухпайки Автомобили Хаммер Большие палатки для полевых лагерей.
Полный список по ссылке.
shapo написав:Джпавелины где-то участвовал
Это сдерживающий фактор,что у твоего фюрера не было лишних соблазнов.
shapo написав:ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.
И это прекрасно. Кацапов гнобят, Украине помогают.