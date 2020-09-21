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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6577657865796580
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 03:03

  Hotab написав:
  lapay написав:відсунути ЗСУ на 20-30 км, від Донецька і Луганська. Відсунув?

Равно как и то, о чем дед-мопед скромно не отвечает. Марик!!! Это бы подорвало экономику и экспорт. И вроде как , по словам ватного деда, это должна быть тоже территория, где его ждут. Что не так с Мариком?

Отвечаю сразу: без прям совсем открытого применения всех сил и средств рашеванской армии (не путать с десятком БТГр без поддержки авиации и ракетных комплексов) ничего бы не смогли.

Всё бы смогли. Наши тогда драпанули, Марик стоял открытый, бери - не хочу.
Думаю, "помешала" увесистая котлета, занесенная Ахметовым куда надо.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:у клятых москалей ни одна наступательная операция не прошла

Так шо там по Марику и Марьинке?))

Минск-2 так подписан, что кацапия и воевать не может, и освободить и уйти не может. А содержать то, что надкусил и не хочешь/не можешь проглотит - надо. Все там хорошо по Минску. Только соблюдать его надо уметь так, чтобы фюрера душили " даже полезными" санкциями за невыполнение, а Украине помогали деньгами и оружием. Петро так умел. А бубочка о чемто ездит разговаривать с гопниками.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:21

  Hotab написав:Зображення

Можно немного углубить вопрос: что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

У кого-то жадность, кому-то выгодны ... мордоры. Мордоры следствие.
Не было бы рашки, её создали бы.

Жаль, что выгребаем последствия мы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:57

  pesikot написав:
Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ


Порошенко в результатате дипломатической игры полностью сдал ЛДНР и Крым.
Заморозил ситуацию на годы и возможно десятилетия, по образцу Приднестровья и Абхазии.
Что и нужно было Кремлю.
А особо одаренные оболваненные Пятым каналом, или возможно проплаченные ещё и апплодируют.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:59

Украине помогли чем?
Сколько денег дали, десятки миллиардов баксов как Польше?
Ты на MD-530F Cayuse Warrior летаешь как азербайджанцы или хотя бы Bell?
Джпавелины где-то участвовали вместе с списанными катерами?
В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.
Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:12

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Украине помогли чем?

Годы идут, у ваты ничего не меняется))
Как "Лендлиз ничиво не решал , и мы за него полностью золатам ращитались", так и сегодня кацапье в своем репертуаре))

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... D0%B7_2014)

Из жизненно-необходимого,чего у нас не было на начало войны, от слова "совсем":
Мед.пакеты
Радиостанции кодированной связи Харрис и Айком. (армия начинала войну с мобильником)
Контрбатарецные радары
БПЛА
Сухпайки
Автомобили Хаммер
Большие палатки для полевых лагерей.

Полный список по ссылке.



  shapo написав:Джпавелины где-то участвовал

Это сдерживающий фактор,что у твоего фюрера не было лишних соблазнов.

  shapo написав:ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.

И это прекрасно. Кацапов гнобят, Украине помогают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

Это рассуждения из серии "ведь могли же чикотилу кончить ещё абортом! Или не кормить в садике. Виноват садик,что вырос монстр".
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:32

  Hotab написав:
  shapo написав:Украине помогли чем?

Годы идут, у ваты ничего не меняется))
Как "Лендлиз ничиво не решал , и мы за него полностью золатам ращитались", так и сегодня кацапье в своем репертуаре))

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... D0%B7_2014)

Из жизненно-необходимого,чего у нас не было на начало войны, от слова "совсем":
Мед.пакеты
Радиостанции кодированной связи Харрис и Айком. (армия начинала войну с мобильником)
Контрбатарецные радары
БПЛА
Сухпайки
Автомобили Хаммер
Большие палатки для полевых лагерей.

Полный список по ссылке.



  shapo написав:Джпавелины где-то участвовал

Это сдерживающий фактор.


Сам-то по своей ссылке ходил?
Судя по молчанию на заданные мной вопросы и смехотворный перечень военной помощи вменяемые люди, но не такие патриоты как ты признают, что вас просто послали выразив обычную озабоченность.
За кацапов не переживай - у них военный бюджет как бюджет Украины. Заодно поинтересуйся какая безвозмездная военная помощь США уже 30 лет идёт Израилю и Египту. А Израиль это не нищая Украина и своих военных разработок у него выше крыши
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:08

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Сам-то по своей ссылке ходил?

У тебя не получилось?
Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.
А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?
Мы даже не союзники.

  shapo написав:Судя по молчанию на заданные мной вопросы

Какие ещё вопросы требуют ответа?;
Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?
Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?
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