Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:У тебя не получилось? Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд. А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее? Мы даже не союзники.
Какие ещё вопросы требуют ответа?; Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера? Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?
Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3. Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка 2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами. PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой. Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь
Hotab написав:У тебя не получилось? Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд. А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее? Мы даже не союзники.
Какие ещё вопросы требуют ответа?; Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера? Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?
Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3. Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка 2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами. PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой. Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь
shapo, восхищаюсь вашим терпением в дискуссиях с идиотами:) Аплодирую стоя.
shapo написав:В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты. Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.
От б..дь, які ж ватани тупі. Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я. Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.