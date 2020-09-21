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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6578657965806581
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:50

  Hotab написав:У тебя не получилось?
Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.
А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?
Мы даже не союзники.

Какие ещё вопросы требуют ответа?;
Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?
Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?

1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BD%D1%8B

Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.
Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка
2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.
PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.
Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:02

  shapo написав:
  Hotab написав:У тебя не получилось?
Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.
А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?
Мы даже не союзники.

Какие ещё вопросы требуют ответа?;
Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?
Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?

1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BD%D1%8B

Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.
Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка
2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.
PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.
Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь

shapo, восхищаюсь вашим терпением в дискуссиях с идиотами:) Аплодирую стоя.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:26

  shapo написав:В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.
Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.

От б..дь, які ж ватани тупі.
Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.
Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<1 ... 6578657965806581
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