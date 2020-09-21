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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6578657965806581 Додано: Вів 22 вер, 2020 11:50 Hotab написав: У тебя не получилось?

Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.

А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?

Мы даже не союзники.



Какие ещё вопросы требуют ответа?;

Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?

Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего? У тебя не получилось?Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?Мы даже не союзники.Какие ещё вопросы требуют ответа?;Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?

1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BD%D1%8B



Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.

Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка

2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.

PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.

Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь 1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4091 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 12:02 shapo написав: Hotab написав: У тебя не получилось?

Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.

А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?

Мы даже не союзники.



Какие ещё вопросы требуют ответа?;

Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?

Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего? У тебя не получилось?Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?Мы даже не союзники.Какие ещё вопросы требуют ответа?;Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?

1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BD%D1%8B



Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.

Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка

2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.

PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.

Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь 1) твоя ссылка ведёт на другие ссылки. Мне в них нужно ковыряться?Судя по этой ссылке ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, там за 3 года насчитали всего 658млн.На Израиль который форпост США на Б-В тратят 3млрд,Египет с Иорданией и пр. арабскими странами ещё 3.Вы же везде орете что защищаете Европу от русских захватчиков. Похоже, там вас используют по-другому, иначе не кидали бы крошки с барского стола. И летальное оружие поставляет только Литва. Про свою таратайку ты скромно умолчал, значит, это ещё хлам с клятого совка2) Про Мариуполь тебе уже ответили. Это друг двух последних президентов и по совместительству агент ФСБ Ахметов договорился или с днр-овцами, или с своими бывшими кураторами.PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.Но видеть что сделали с Украиной за 30 лет "патриоты" и идиоты(ты относишься к обеим) и молчать не собираюсь

shapo, восхищаюсь вашим терпением в дискуссиях с идиотами:) Аплодирую стоя. shapo, восхищаюсь вашим терпением в дискуссиях с идиотами:) Аплодирую стоя. Tat_888

Повідомлень: 73 З нами з: 11.06.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 12:26 shapo написав: В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.

Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли. В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.

От б..дь, які ж ватани тупі.

Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.

Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм). От б..дь, які ж ватани тупі.Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10730 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6578657965806581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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