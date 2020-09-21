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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6577657865796580
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

Это рассуждения из серии "ведь могли же чикотилу кончить ещё абортом! Или не кормить в садике. Виноват садик,что вырос монстр".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:32

  Hotab написав:
  shapo написав:Украине помогли чем?

Годы идут, у ваты ничего не меняется))
Как "Лендлиз ничиво не решал , и мы за него полностью золатам ращитались", так и сегодня кацапье в своем репертуаре))

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... D0%B7_2014)

Из жизненно-необходимого,чего у нас не было на начало войны, от слова "совсем":
Мед.пакеты
Радиостанции кодированной связи Харрис и Айком. (армия начинала войну с мобильником)
Контрбатарецные радары
БПЛА
Сухпайки
Автомобили Хаммер
Большие палатки для полевых лагерей.

Полный список по ссылке.



  shapo написав:Джпавелины где-то участвовал

Это сдерживающий фактор.


Сам-то по своей ссылке ходил?
Судя по молчанию на заданные мной вопросы и смехотворный перечень военной помощи вменяемые люди, но не такие патриоты как ты признают, что вас просто послали выразив обычную озабоченность.
За кацапов не переживай - у них военный бюджет как бюджет Украины. Заодно поинтересуйся какая безвозмездная военная помощь США уже 30 лет идёт Израилю и Египту. А Израиль это не нищая Украина и своих военных разработок у него выше крыши
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:08

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Сам-то по своей ссылке ходил?

У тебя не получилось?
Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.
А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?
Мы даже не союзники.

  shapo написав:Судя по молчанию на заданные мной вопросы

Какие ещё вопросы требуют ответа?;
Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?
Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:26

  shapo написав:В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.
Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.

От б..дь, які ж ватани тупі.
Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.
Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:25

  shapo написав:PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.

Думать, что проблема в пугабыче - заблуждение. На самом деле проблема в самих московитах. Исторические документы говорят, что за сотни лет скрепцы в большинстве ничуть не изменились.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:33

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:ты врешь о 300 млн баксов ежегодно,

Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.

От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.


https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ii-351499/


Это только США.


На 2020 год:


Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.

https://ukranews.com/news/677555-voenna ... odrobnosti

Как для несоюзника, а просто так, то это очень много. И очень чувствительно в масштабах собственного военного бюджета.


А Мордору полезные санкции, много и разных)))
И северный поток по губам поводили))

Хотя тут неизвестно, хорошо, или нет. Если бы в Киеве перестали топить, может дед шапо переехал бы в дыныры наконец, он же так хотел такое в Киеве, но все не решается поехать в руске_мир в классическом варианте. Наверное пушилин ему ненсию не обещает)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 вер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:34

  Tat_888 написав: shapo, восхищаюсь вашим терпением в дискуссиях с идиотами:) Аплодирую стоя.

Дивна Ви, панночка!
Хіба можна захоплюватися терпінням "неумных людей"? Пам*ятаєте свою фразу :
"В-четвертых,не хy*
коверкать слово "русский" ( что за странная мода неумных людей?"

viewtopic.php?p=5026366#p5026366

Чи по вашому нерозумні тільки ті, які "коверкают" слово "русский"?
А прізвища "коверкают" розумні, та ще й ахінеєю виправдовують це:
viewtopic.php?p=5061761#p5061761
Ну дійсно, чому б ними не захоплюватися? :roll:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:36

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:Дивна Ви, панночка!

У нас таких безмозглых тёть на всю страну несчесть. Ну те,что визжали в Донецке "путен, приди". Путен идёт по часиям, не сразу. Пока только танки и грады прислал. Спалил Углегорск и Дебалтцево, обстрелял градами Мариуполь и Смерчами Краматорск. Привез Бук, сбил Боинг и убил 3 сотни мирных людей. Постепенно на искандерах приедет и сам,наверное. Тетя же ждёт и зовёт.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 вер, 2020 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:49

  Hotab написав:
  Кармелюк написав:Дивна Ви, панночка!

У нас таких безмозглых тёть на всю страну несчесть. Ну те,что визжали в Донецке "путен, приди". Путен не пришел пока, но танки уже прислал.

І за дивним збігом саме подібні їм найбільше верещать: "чому Росії не оголосили війну?", "чому не ввели воєнний стан в Україні?", "чому здали Донбас і Крим?", "чому відбувається торгівля на крові?"... Хоча мені здається, що все вони прекрасно розуміють... Але так їм муляє Україна...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:10

Зображення

Какую "історичну славу" он вернёт?
Киевскую Русь вернёт, или покрестит её опять?
Ты блт мост отремонтируй хотя бы, или станцию метро, или порванные коммуникации. А потом заикайся про "істричну славу" и прочие "высокие материи"

Тяжёлая наркомания
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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