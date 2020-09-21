Додано: Вів 22 вер, 2020 13:33

shapo написав: ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, ты врешь о 300 млн баксов ежегодно,

Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.Это только США.На 2020 год:Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.Как для несоюзника, а просто так, то это очень много. И очень чувствительно в масштабах собственного военного бюджета.А Мордору полезные санкции, много и разных)))И северный поток по губам поводили))Хотя тут неизвестно, хорошо, или нет. Если бы в Киеве перестали топить, может дед шапо переехал бы в дыныры наконец, он же так хотел такое в Киеве, но все не решается поехать в руске_мир в классическом варианте. Наверное пушилин ему ненсию не обещает)