Это рассуждения из серии "ведь могли же чикотилу кончить ещё абортом! Или не кормить в садике. Виноват садик,что вырос монстр".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:16
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:32
Сам-то по своей ссылке ходил?
Судя по молчанию на заданные мной вопросы и смехотворный перечень военной помощи вменяемые люди, но не такие патриоты как ты признают, что вас просто послали выразив обычную озабоченность.
За кацапов не переживай - у них военный бюджет как бюджет Украины. Заодно поинтересуйся какая безвозмездная военная помощь США уже 30 лет идёт Израилю и Египту. А Израиль это не нищая Украина и своих военных разработок у него выше крыши
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:08
Re: Політичні дискусії
У тебя не получилось?
Только США ежегодно выделяет 300 млн долларов. При том что сама Украина военный бюджет имеет 5 млрд.
А с чего бы Украине, не члену НАТО, помогать сильнее?
Мы даже не союзники.
Какие ещё вопросы требуют ответа?;
Это ж ты дед никак не можешь ответить, что там с Маринкой не вышло, и почему Марик не взяли. Там не ждали фюрера?
Да и донецкий бомонд бы обрадовался, если бы не у границ Донецка шли бои. А то ж долетает иногда. Что там не так у фюрера твоего?
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:26
От б..дь, які ж ватани тупі.
Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.
Якщо якийсь ватан думає, що словом чи перемовинами можна зупинити Гради, то він просто ватний при***. ( вибачаюсь за грубість, бо вже дістав ватний ідіотизм).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:25
Думать, что проблема в пугабыче - заблуждение. На самом деле проблема в самих московитах. Исторические документы говорят, что за сотни лет скрепцы в большинстве ничуть не изменились.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:33
Re: Політичні дискусії
Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.
От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.
Это только США.
На 2020 год:
Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.
Как для несоюзника, а просто так, то это очень много. И очень чувствительно в масштабах собственного военного бюджета.
А Мордору полезные санкции, много и разных)))
И северный поток по губам поводили))
Хотя тут неизвестно, хорошо, или нет. Если бы в Киеве перестали топить, может дед шапо переехал бы в дыныры наконец, он же так хотел такое в Киеве, но все не решается поехать в руске_мир в классическом варианте. Наверное пушилин ему ненсию не обещает)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 вер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:34
Дивна Ви, панночка!
Хіба можна захоплюватися терпінням "неумных людей"? Пам*ятаєте свою фразу :
"В-четвертых,не хy*
коверкать слово "русский" ( что за странная мода неумных людей?"
viewtopic.php?p=5026366#p5026366
Чи по вашому нерозумні тільки ті, які "коверкают" слово "русский"?
А прізвища "коверкают" розумні, та ще й ахінеєю виправдовують це:
viewtopic.php?p=5061761#p5061761
Ну дійсно, чому б ними не захоплюватися?
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:36
Re: Політичні дискусії
У нас таких безмозглых тёть на всю страну несчесть. Ну те,что визжали в Донецке "путен, приди". Путен идёт по часиям, не сразу. Пока только танки и грады прислал. Спалил Углегорск и Дебалтцево, обстрелял градами Мариуполь и Смерчами Краматорск. Привез Бук, сбил Боинг и убил 3 сотни мирных людей. Постепенно на искандерах приедет и сам,наверное. Тетя же ждёт и зовёт.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 вер, 2020 13:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:49
І за дивним збігом саме подібні їм найбільше верещать: "чому Росії не оголосили війну?", "чому не ввели воєнний стан в Україні?", "чому здали Донбас і Крим?", "чому відбувається торгівля на крові?"... Хоча мені здається, що все вони прекрасно розуміють... Але так їм муляє Україна...
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:10
Какую "історичну славу" он вернёт?
Киевскую Русь вернёт, или покрестит её опять?
Ты блт мост отремонтируй хотя бы, или станцию метро, или порванные коммуникации. А потом заикайся про "істричну славу" и прочие "высокие материи"
Тяжёлая наркомания
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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