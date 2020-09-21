Вот оно что))))))
Шарий головного мозга!!!
А я то думаю, откуда столько навоза в голове!)))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:46
Вот оно что))))))
Шарий головного мозга!!!
А я то думаю, откуда столько навоза в голове!)))
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:14
Тебе найти что пишут о западенцах такие же писаки, тупорылый нацик?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:21
Не там ищете - начинать надо с Рерика, Хельга и Хельги (лет эдак 1160 назад). Не туда, мол, пришли и не туда потом двинулись с берегов Волхова.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:24
Идиот, ты еще пару новых ссылок приведи и потом что-нибудь про читание черкнешь.
Помощь,конечно, "впечатляет" - матрасы,бинты и бронежилеты с давно известными джавелинами которые сложили на склад и списанные американские катера которые, я так понимают, сильно напугают россиян в Азовском и Черном море, они точно Керченский мост разберут.
Как же так. Вы же в Конституции записали как к ним хотите в НАТО, а,оказывается, вы для них никто. Так куда вы тогда стремитесь?
Все радуешься,недоумок, что у соседа корова сдохла. А у самих явно намечается то что ты накропал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:28
Re: Політичні дискусії
Неправда, что ли,дедуля?)))
1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где.
2. Сбили Боинг и не признались.
3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили).
Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:34
Re: Політичні дискусії
Нет, идиотос, все в войсках)))
В том числе контрбатарейные радары))
От того, что я в своем дневнике напишу, что сделал тебе золотой дождь, ты станешь мокрый?))
При чем тут ,что записано в Конституции Украины, до того, кем по официальным документам мы есть для США? Дед, ты там что,совсем кукухой поехал?))
У "соседа"??
Да оно не сосед, а Пабло лживое агрессивное, гадящее всем в округе)).
Нашел кого соседом назвать))
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:47
Идиот это ты летающий на советском хламе,но душой летящей в европу, в отличие от каких-то азербайджанцев.
С остальным списанным из запасов США металлоломом ты точно над Красной площадью никогда не пролетишь
Нет, клоун, это у тебя и твоих шоколадных вождей давно диссоциативное расстройство идентичности.
Вы на одном участке воюете, а рядом на другом торгуете.
У вас АТО,но для внутреннего потребления война.
Россия агрессор, но ее посол сидит в Киеве.
Вы в Конституции написали и везде клянетесь в своем европейском выборе,а для них вы никто и звать вас никак.
Малолетний олух, вчерашние враги очень часто становятся друзьями. а соседи вообще никуда никогда не деваются.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|