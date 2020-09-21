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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6578657965806581
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:46

Вот оно что))))))
Шарий головного мозга!!!
А я то думаю, откуда столько навоза в голове!)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:14

  Schmit написав:
  shapo написав:PS Путин не мой, как не свой он для сотен тысяч россиян, которых ты, убогий, ненавидишь всей своей мелкой душонкой.

Думать, что проблема в пугабыче - заблуждение. На самом деле проблема в самих московитах. Исторические документы говорят, что за сотни лет скрепцы в большинстве ничуть не изменились.


Тебе найти что пишут о западенцах такие же писаки, тупорылый нацик?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:21

  detroytred написав:
  Hotab написав:Зображення

Можно немного углубить вопрос: что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

У кого-то жадность, кому-то выгодны ... мордоры. Мордоры следствие.
Не было бы рашки, её создали бы.

Жаль, что выгребаем последствия мы.

Не там ищете - начинать надо с Рерика, Хельга и Хельги (лет эдак 1160 назад). Не туда, мол, пришли и не туда потом двинулись с берегов Волхова.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:24

  Hotab написав:
  shapo написав:ты врешь о 300 млн баксов ежегодно,

Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.

От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.


https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ii-351499/


Это только США.


Идиот, ты еще пару новых ссылок приведи и потом что-нибудь про читание черкнешь.
Помощь,конечно, "впечатляет" - матрасы,бинты и бронежилеты с давно известными джавелинами которые сложили на склад и списанные американские катера которые, я так понимают, сильно напугают россиян в Азовском и Черном море, они точно Керченский мост разберут.


Как для несоюзника, а просто так, то это очень много. И очень чувствительно в масштабах собственного военного бюджета.


Как же так. Вы же в Конституции записали как к ним хотите в НАТО, а,оказывается, вы для них никто. Так куда вы тогда стремитесь?

А Мордору полезные санкции, много и разных)))
И северный поток по губам поводили))

Все радуешься,недоумок, что у соседа корова сдохла. А у самих явно намечается то что ты накропал

Хотя тут неизвестно, хорошо, или нет. Если бы в Киеве перестали топить, может дед шапо переехал бы в дыныры наконец, он же так хотел такое в Киеве,
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:28

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:пишут о западенцах такие же писаки,

Неправда, что ли,дедуля?)))
1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где.
2. Сбили Боинг и не признались.
3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили).
Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:34

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:матрасы,бинты и бронежилеты с давно известными джавелинами которые сложили на склад

Нет, идиотос, все в войсках)))
В том числе контрбатарейные радары))

  shapo написав:Вы же в Конституции записали как к ним хотите в НАТО, а,оказывается, вы для них никто.

От того, что я в своем дневнике напишу, что сделал тебе золотой дождь, ты станешь мокрый?))
При чем тут ,что записано в Конституции Украины, до того, кем по официальным документам мы есть для США? Дед, ты там что,совсем кукухой поехал?))

  shapo написав:Все радуешься,недоумок, что у соседа корова сдохла

У "соседа"??
Да оно не сосед, а Пабло лживое агрессивное, гадящее всем в округе)).
Нашел кого соседом назвать))
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:47

  Hotab написав:
  shapo написав:матрасы,бинты и бронежилеты с давно известными джавелинами которые сложили на склад

Нет, идиотос, все в войсках)))
В том числе контрбатарейные радары))


Идиот это ты летающий на советском хламе,но душой летящей в европу, в отличие от каких-то азербайджанцев.
С остальным списанным из запасов США металлоломом ты точно над Красной площадью никогда не пролетишь

  shapo написав:Вы же в Конституции записали как к ним хотите в НАТО, а,оказывается, вы для них никто.


При чем тут ,что записано в Конституции Украины, до того, кем по официальным документам мы есть для США? Дед, ты там что,совсем кукухой поехал?))

Нет, клоун, это у тебя и твоих шоколадных вождей давно диссоциативное расстройство идентичности.
Вы на одном участке воюете, а рядом на другом торгуете.
У вас АТО,но для внутреннего потребления война.
Россия агрессор, но ее посол сидит в Киеве.
Вы в Конституции написали и везде клянетесь в своем европейском выборе,а для них вы никто и звать вас никак.

  shapo написав:Все радуешься,недоумок, что у соседа корова сдохла

У "соседа"??
Да оно не сосед, а Пабло лживое агрессивное, гадящее всем в округе)).
Нашел кого соседом назвать))


Малолетний олух, вчерашние враги очень часто становятся друзьями. а соседи вообще никуда никогда не деваются.
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