Додано: Вів 22 вер, 2020 15:24

Hotab написав: shapo написав: ты врешь о 300 млн баксов ежегодно, ты врешь о 300 млн баксов ежегодно,

Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.



От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.





https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ii-351499/





Это только США. Просто ты настолько тупой уже от годов (хотя может так всегда было) , что не умеешь читать.От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более $1,3 млрд.Это только США.

Как для несоюзника, а просто так, то это очень много. И очень чувствительно в масштабах собственного военного бюджета.

А Мордору полезные санкции, много и разных)))

И северный поток по губам поводили))

Хотя тут неизвестно, хорошо, или нет. Если бы в Киеве перестали топить, может дед шапо переехал бы в дыныры наконец, он же так хотел такое в Киеве,

Идиот, ты еще пару новых ссылок приведи и потом что-нибудь про читание черкнешь.Помощь,конечно, "впечатляет" - матрасы,бинты и бронежилеты с давно известными джавелинами которые сложили на склад и списанные американские катера которые, я так понимают, сильно напугают россиян в Азовском и Черном море, они точно Керченский мост разберут.Как же так. Вы же в Конституции записали как к ним хотите в НАТО, а,оказывается, вы для них никто. Так куда вы тогда стремитесь?Все радуешься,недоумок, что у соседа корова сдохла. А у самих явно намечается то что ты накропал