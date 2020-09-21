Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где. 2. Сбили Боинг и не признались. 3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили). Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))