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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6578657965806581
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:21

  detroytred написав:
  Hotab написав:Зображення

Можно немного углубить вопрос: что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

У кого-то жадность, кому-то выгодны ... мордоры. Мордоры следствие.
Не было бы рашки, её создали бы.

Жаль, что выгребаем последствия мы.

Не там ищете - начинать надо с Рерика, Хельга и Хельги (лет эдак 1160 назад). Не туда, мол, пришли и не туда потом двинулись с берегов Волхова.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:28

Re: Політичні дискусії

1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где.
2. Сбили Боинг и не признались.
3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили).
Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:46

Вот еще про московитов специально для пана Шапо.
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