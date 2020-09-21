Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где. 2. Сбили Боинг и не признались. 3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили). Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))
pesikot написав:Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну. Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году
Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ
ви якось погодьте текст в методичках
lapay написав:
shapo написав:В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты. Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.
Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.
бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".
detroytred написав:что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!
Это рассуждения из серии "ведь могли же чикотилу кончить ещё абортом! Или не кормить в садике. Виноват садик,что вырос монстр".
Сравнения с чикотилами, соседом, изнасиловавшим жену и т.п., некорретны.
Тем более, что к тому же противоречит вот этому утверждению: "Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))"
Кстати, на безвинность монстра не было даже намека. Монстр несёт полную ответственность за свои преступления. Способствующие свою за своё. Вы постоянно используете данный демаг. приём, домысливая то, что Вам хочется в отношении оппонента.
flyman написав:бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".
Цікаво, Петя защитив би?
Мух, ты читать умеешь ? И то, и другое
Армия действительно была разобрана, натурально нечем было воевать в 2014 году. Руками мобилизированных военных, с помощью волонтёров, начали восстанавливать технику. Из 2-3-4 единиц собиралась 1 единица. Объявлять в этой ситуации войну РФ - путь к самоубийству страны
Поэтому, не война, а АТО. Укрепление армии и дипломатия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой