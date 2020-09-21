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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6579658065816582>
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:21

  detroytred написав:
  Hotab написав:Зображення

Можно немного углубить вопрос: что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

У кого-то жадность, кому-то выгодны ... мордоры. Мордоры следствие.
Не было бы рашки, её создали бы.

Жаль, что выгребаем последствия мы.

Не там ищете - начинать надо с Рерика, Хельга и Хельги (лет эдак 1160 назад). Не туда, мол, пришли и не туда потом двинулись с берегов Волхова.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:28

Re: Політичні дискусії

1. Воюют без петлиц и со стертыми знаками на танках. Впрочем как в свое время и в Алжире , и много где.
2. Сбили Боинг и не признались.
3. Отравили Скрипалей, но смотрели на шпили).
Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:46

Вот еще про московитов специально для пана Шапо.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:10

  pesikot написав:
  unicdima написав:Скільки вже вам приводив фактів злочинної діяльності Петра а ви як упороті віруни- вивсьоврєті.

Какие факты, подробнее ?

  unicdima написав:В той же час всі ваші типу зради Єрмака виявляються фейками.

Если ты не признал, значит фактов не было. Какой тупой зелебот
  unicdima написав:Де хоч одне село здане за часів Зеленського?

А сколько сёл освободил Зеленский ?
Или освобожденный Мариуполь, при Порошенко, уже не считается ?

А що Зе здав?
Котел під Іловайськом, Дебальцеве?
Парад може влаштував?

Порохоботи як так розумію, в "партії війни", мир їм не потрібен.
Їх не влаштовує "краще поганий мир, чим хороша війна"

Чому не були такі сміливі у 2014 і здали Крим та ОРДЛО?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:21

  pesikot написав:Кремлеботы задвигают тему, что не объявили войну.
Ну чтобы развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году

Им этого так хотелось. А ... Порошенко этого не сделал
Порошенко начал дипломатическую игру, в которой "полезные" санкции душат РФ


ви якось погодьте текст в методичках
  lapay написав:
  shapo написав:В феврале был подписан именно Минск-2 когда кондитер обделался от страха после тех "побед" о которых ты пишешь и ни одна сторона не выполнила заложенные в них пункты.
Если это достижение "великого" дипломата Порошенко, то организаторы свадеб из СН недалеко от него ушли.


Після Януковича армія була розібрана технічно і морально. Паршивий Слов'янськ не могли взяти три місяці. Потім, "з паличками", як казав один офіцер, але погнали сепарів в свій Рейх. Раптовий удар Рейха нам в спину, дозволив їм значно просунутись вперед, спаливши 50-70% техніки, як казав Яценюк. Мінські угоди дали нам час на відновлення війська і санкції проти Рейха, що вже змусили їх дотримуватись перемир'я.


бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".

Цікаво, Петя защитив би?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:25

  Hotab написав:
  detroytred написав:что случилось, если бы кто-то не поднимал с кален эту самую рашку, а также лаптевый совок и тот же Рейх?!

Это рассуждения из серии "ведь могли же чикотилу кончить ещё абортом! Или не кормить в садике. Виноват садик,что вырос монстр".

Сравнения с чикотилами, соседом, изнасиловавшим жену и т.п., некорретны.

Тем более, что к тому же противоречит вот этому утверждению:
"Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть. ))))"

Кстати, на безвинность монстра не было даже намека. Монстр несёт полную ответственность за свои преступления. Способствующие свою за своё.
Вы постоянно используете данный демаг. приём, домысливая то, что Вам хочется в отношении оппонента.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:противоречит вот этому утверждению:
"Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть.

Нет, не противоречит. Нет вечного зла. Доказано немцами. Просто кацапов ещё не привили , как немцев. Москва ещё не сгорала до тла, а,к сожалению , без этой прививки похоже они никак.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:55

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:на безвинность монстра не было даже намека.

Ой ли? А если найду? (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:02

  flyman написав:бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".

Цікаво, Петя защитив би?

Мух, ты читать умеешь ? И то, и другое

Армия действительно была разобрана, натурально нечем было воевать в 2014 году.
Руками мобилизированных военных, с помощью волонтёров, начали восстанавливать технику. Из 2-3-4 единиц собиралась 1 единица.
Объявлять в этой ситуации войну РФ - путь к самоубийству страны

Поэтому, не война, а АТО. Укрепление армии и дипломатия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:21

  Hotab написав:
  detroytred написав:противоречит вот этому утверждению:
"Лживые и подлые рашеваны были всегда, такие и есть.

Нет, не противоречит. Нет вечного зла. Доказано немцами. Просто кацапов ещё не привили , как немцев. Москва ещё не сгорала до тла, а,к сожалению , без этой прививки похоже они никак.

Достаточно не вечного зла, а потенциальной опасности.
Вот именно она была. Всегда от рашки.
На основании оной потенциального агрессора ограничивают в возможностях.

А тут вместо ограничений...
detroytred
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