Додано: Вів 22 вер, 2020 20:20

lapay написав: Вкладчик1234 написав: flyman написав: Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.

Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями "Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Так це Зеля винен - сказав " Просто перестаньте стріляти", і перестали. Якби Турчинов випустив патріотичний відосик, то, звісно, Крим би не віддали. Так це Зеля винен - сказав " Просто перестаньте стріляти", і перестали. Якби Турчинов випустив патріотичний відосик, то, звісно, Крим би не віддали.

Посмотрел первоначальную цитату.Не пойму зачем троллят Зелю.Он говорил о прекращении стрельбы вообще.То есть всеми. Всеми." "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник:З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа.На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы.Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.А так ... никто не ответственен.Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))