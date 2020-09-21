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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6579658065816582
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:22

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-09-22

1) "Планеты Б у нас нет". Полный текст обращения Зеленского к участникам Генассамблеи ООН
Якійсь потік підсвідомості
Бессвязный набор слов безсвязнных предложений

2) На оккупированном Донбассе можно сформировать временное правительство ООН - Фокин
Витольд Фокин допустил, что на оккупированных территориях Донбасса можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести местные выборы

Шо воно несе. РФ сразу всунет туда своё жало

Нужен компромисс: Фокин считает, что новая встреча "нормандской четверки" результата не принесет
Правильно в своих выступлениях говорит Леонид Макарович, что без компромисса ничего не будет, чем-то надо уступить

Ну да. РФ требует, Украина идёт на компромисс и выполняет

В Раде инициировали выход Фокина из ТКГ: нардепы готовят запрос к Зеленскому
Нардепы из фракции "Голос" в Верховной Раде инициировали выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы

Уважуха

3) Постпред Украины в ООН назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Чтобы поднять вопрос возобновления водоснабжения в Крым, Россия должна обратиться к властям Украины как страна-оккупант, в соответствии с гуманитарным правом

Уже на международном уровне продвигают принцип согласия поставки воды в Крым, всё как и говорилось ранее - гуманитарная катастрофа

4) СМИ назвали имя возможного подозреваемого в убийстве Шеремета, которого проигнорировало следствие (фото)
Журналисты-расследователи получили доступ к документам из дела Шеремета, которые свидетельствуют о том, что в августе 2016 года, вскоре после убийства журналиста, в полицию обратилась женщина по имени Марина Мацюк. Она рассказала про знакомого по имени Максим Зотов, который признался в убийстве журналиста. По ее словам, через несколько дней после этого он угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание

5) "Настя из Уханя" показала романтическую прогулку с женихом, которого увела из семьи (фото)
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:35

  Hotab написав:
  detroytred написав:на безвинность монстра не было даже намека.

Ой ли? А если найду? (с)

Буду только рад. Всё в открытом доступе.

Я всегда разделяю предметы. Агрессия и пр. преступления рашки - это одно, ошибки (сознательные - несознательные; мелкие-грубые вплоть до преступления) других - это иное.
Первое на виду, на второе меньше обращают внимание.
Сразу уточню - я не уравниваю вину-ответственность.

От агрессии рашки все, кроме объектов её агрессии, в шоколаде...
Грубо - не было бы рашки, то пришлось бы её создать.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 вер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:37

  pesikot написав:
  flyman написав:бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение
Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".

Цікаво, Петя защитив би?

Мух, ты читать умеешь ? И то, и другое

Армия действительно была разобрана, натурально нечем было воевать в 2014 году.
Руками мобилизированных военных, с помощью волонтёров, начали восстанавливать технику. Из 2-3-4 единиц собиралась 1 единица.
Объявлять в этой ситуации войну РФ - путь к самоубийству страны

Поэтому, не война, а АТО. Укрепление армии и дипломатия

Хотів би, то завоював.
Але нам співав Пеця "атопутінападьот".
По факту анексував Крим.
З Донбасом та інша історія: ініціатива на місцях - "бендерам можна, а нам нє?", а далі сталось що сталось. Росії там нема, є незалежні сепаратиські утворення.
Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:40

  flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.
Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:58

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.
Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Так це Зеля винен - сказав " Просто перестаньте стріляти", і перестали. Якби Турчинов випустив патріотичний відосик, то, звісно, Крим би не віддали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:05

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.
Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:20

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.
Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Так це Зеля винен - сказав " Просто перестаньте стріляти", і перестали. Якби Турчинов випустив патріотичний відосик, то, звісно, Крим би не віддали.

Посмотрел первоначальную цитату.
Не пойму зачем троллят Зелю.
Он говорил о прекращении стрельбы вообще.
То есть всеми. Всеми.

" "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954

З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа.
На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...

Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы.
Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.

А так ... никто не ответственен.
Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:24

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.
Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.

В том и фишка, что воевать вообще-то принуждают)))
Данная функция целиком возлагается на власть. И начинается она с президента.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:31

  detroytred написав:
" "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954

Еволюція думки:
Добро переможе зло.
Бабло переможе зло.
Блабла переможе зло.

З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа.
На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...

Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы.
Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.

А так ... никто не ответственен.
Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))

У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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