Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Журналисты-расследователи получили доступ к документам из дела Шеремета, которые свидетельствуют о том, что в августе 2016 года, вскоре после убийства журналиста, в полицию обратилась женщина по имени Марина Мацюк. Она рассказала про знакомого по имени Максим Зотов, который признался в убийстве журналиста. По ее словам, через несколько дней после этого он угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание
detroytred написав:на безвинность монстра не было даже намека.
Ой ли? А если найду? (с)
Буду только рад. Всё в открытом доступе.
Я всегда разделяю предметы. Агрессия и пр. преступления рашки - это одно, ошибки (сознательные - несознательные; мелкие-грубые вплоть до преступления) других - это иное. Первое на виду, на второе меньше обращают внимание. Сразу уточню - я не уравниваю вину-ответственность.
От агрессии рашки все, кроме объектов её агрессии, в шоколаде... Грубо - не было бы рашки, то пришлось бы её создать.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 вер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:бо в одно армія розібрана, а в іншого "развязать все руки Путину, чтобы полномасштабное вторжение Чтобы российская авиация утюжили остатки украинской армии в 2014 году".
Цікаво, Петя защитив би?
Мух, ты читать умеешь ? И то, и другое
Армия действительно была разобрана, натурально нечем было воевать в 2014 году. Руками мобилизированных военных, с помощью волонтёров, начали восстанавливать технику. Из 2-3-4 единиц собиралась 1 единица. Объявлять в этой ситуации войну РФ - путь к самоубийству страны
Поэтому, не война, а АТО. Укрепление армии и дипломатия
Хотів би, то завоював. Але нам співав Пеця "атопутінападьот". По факту анексував Крим. З Донбасом та інша історія: ініціатива на місцях - "бендерам можна, а нам нє?", а далі сталось що сталось. Росії там нема, є незалежні сепаратиські утворення. Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО
flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО
"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту. Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями
Так це Зеля винен - сказав " Просто перестаньте стріляти", і перестали. Якби Турчинов випустив патріотичний відосик, то, звісно, Крим би не віддали.
Посмотрел первоначальную цитату. Не пойму зачем троллят Зелю. Он говорил о прекращении стрельбы вообще. То есть всеми. Всеми.
" "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954
З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа. На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...
Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы. Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.
А так ... никто не ответственен. Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))
detroytred написав: " "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954
З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа. На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...
Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы. Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.
А так ... никто не ответственен. Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))
У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.