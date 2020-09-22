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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6581658265836584> Додано: Вів 22 вер, 2020 20:51 lapay написав: detroytred написав:

" "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954 " "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник:

Еволюція думки:

Добро переможе зло.

Бабло переможе зло.

Блабла переможе зло.



З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа.

На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...



Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы.

Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.



А так ... никто не ответственен.

Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))

У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше. Еволюція думки:Добро переможе зло.Бабло переможе зло.Блабла переможе зло.У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше.

То есть:

у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."

Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.



Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного. То есть:у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного. detroytred

Повідомлень: 23300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 21:05 Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав: Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль. Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.

В том и фишка, что воевать вообще-то принуждают)))

Данная функция целиком возлагается на власть. И начинается она с президента. В том и фишка, что воевать вообще-то принуждают)))Данная функция целиком возлагается на власть. И начинается она с президента.



Главное, чтобы было чем воевать. И у Украины было чем. То, что 99% техники была не на ходу - мелочь, к Перекопу можно доехать и на маршрутке. Небыло средств связи - фигня, есть мобильные телефоны. Не было формы - фигня, выдать спортивные костюмы и кирзачи. АК и патронов тысячи на складах, что еще нужно?, возможно даже шашки сохранились со второй мировой. Турчинов - негодяй, обязан был обьявить военное положение, вооружить наших форумных героев и отправить рубить неприятеля. Главное, чтобы было чем воевать. И у Украины было чем. То, что 99% техники была не на ходу - мелочь, к Перекопу можно доехать и на маршрутке. Небыло средств связи - фигня, есть мобильные телефоны. Не было формы - фигня, выдать спортивные костюмы и кирзачи. АК и патронов тысячи на складах, что еще нужно?, возможно даже шашки сохранились со второй мировой. Турчинов - негодяй, обязан был обьявить военное положение, вооружить наших форумных героев и отправить рубить неприятеля.

ВП именно для того вводится, чтобы образно мой сосед (или я)) не купил себе Крузак, а произошло Вами расписанное.



На рынке формы - дофигища... Откуда?

А в частях не хватало.

Точнее и в самой части - на складе есть, но это не значит, что прям выдадут.

Кстати, очень интересно было бы взглянуть на документацию по складам в тот период.



Почему 99% техники?!)) Все 100))

Ну не было так уж всё печально, как показывают.



Я не оцениваю негодяй он или нет... ВП именно для того вводится, чтобы образно мой сосед (или я)) не купил себе Крузак, а произошло Вами расписанное.На рынке формы - дофигища... Откуда?А в частях не хватало.Точнее и в самой части - на складе есть, но это не значит, что прям выдадут.Кстати, очень интересно было бы взглянуть на документацию по складам в тот период.Почему 99% техники?!)) Все 100))Ну не было так уж всё печально, как показывают.Я не оцениваю негодяй он или нет... detroytred

Повідомлень: 23300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 21:37 Schmit написав: Вкладчик1234 написав: flyman написав: Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО

"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.

Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями "Вашингтонский обком" не дал добро на защиту.Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями

Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль. Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.

Пічаль, це коли люди не можуть скласти многоходовочку (і прикинути, кому що вигідно) а думають прямолінійно.

Є ковбаса - їж, нема ковбаси - тре її знайти.

Для них, якщо проти Пеці, отже ватнік. На цьому логічний ланцюг обривається. Пічаль, це коли люди не можуть скласти многоходовочку (і прикинути, кому що вигідно) а думають прямолінійно.Є ковбаса - їж, нема ковбаси - тре її знайти.Для них, якщо проти Пеці, отже ватнік. На цьому логічний ланцюг обривається. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21663 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 21:39 lapay написав: У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше. У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше.

Як у Понтія Пілата, а може і ще чистіше, бо пастор.. Як у Понтія Пілата, а може і ще чистіше, бо пастор.. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21663 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 21:48 detroytred написав: То есть:

у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."

Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.



Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного. То есть:у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного.

Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію.

Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній.

Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки. Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію.Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній.Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10737 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 21:55 lapay написав: detroytred написав: То есть:

у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."

Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.



Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного. То есть:у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка."Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного.

Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію.

Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній.

Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки. Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію.Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній.Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки.

А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?

Враг и должен прилагать силы, чтобы деморализовать. Но дело в том, какие усилия принимались с нашей стороны, чтобы морализовать.



И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?! А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?Враг и должен прилагать силы, чтобы деморализовать. Но дело в том, какие усилия принимались с нашей стороны, чтобы морализовать.И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?! detroytred

Повідомлень: 23300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?



И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем? А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?

Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно.

Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою. Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно.Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10737 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:05 Hotab написав: shapo , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.



Подлые выходки прокатывают один раз.

В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).

Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.

А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.

Так что там с Мариком то? Его не хотелось? , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.Подлые выходки прокатывают один раз.В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.Так что там с Мариком то? Его не хотелось?

Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех.

Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские.

Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось. Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех.Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские.Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 821 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:17 lapay написав: detroytred написав: А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?



И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем? А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?

Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно.

Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою. Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно.Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою.

Только ли милицейские "пояснили"?



Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.

Ещё и под суд попасть можно ...



Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.

Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.



Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...

Он не приложил. Только ли милицейские "пояснили"?Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.Ещё и под суд попасть можно ...Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...Он не приложил. detroytred

Повідомлень: 23300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:21 unicdima написав: Hotab написав: shapo , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.



Подлые выходки прокатывают один раз.

В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).

Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.

А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.

Так что там с Мариком то? Его не хотелось? , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.Подлые выходки прокатывают один раз.В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов).Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно.А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже.Так что там с Мариком то? Его не хотелось?

Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех.

Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские.

Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось. Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех.Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские.Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось.

Там такой "букет" был,.....

https://www.dialog.ua/war/215588_1600699462

А сейчас, так вообще... .

Это не та платформа, для обсуждения происходящего. Там такой "букет" был,.....А сейчас, так вообще... .Это не та платформа, для обсуждения происходящего. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8408 З нами з: 20.09.12 Подякував: 687 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6581658265836584> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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