Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: " "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3117954
З.Ы. Турчинов должен был обеспечить отдание каждому конкретному командиру части конкретного боевого приказа. На взагали, а каждому конкретный боевой приказ. По всей форме...
Тогда бы он сейчас сослался на эти приказы ... и к нему никаких вопросов. Он свою часть работы выполнил. Точнее: от него указы и вниз по цепочке на основании Указов приказы. Но тогда бы вся!!!!!!! ответственность была фактически на нём.
А так ... никто не ответственен. Командиры на выполнили свои ... некоторые обязанности. Но ведь не боевые же приказы)))))))
У Турчинова сумління чисте, і переживати йому не має про що. Він зробив все можливе, і навіть більше.
То есть: у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка." Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.
Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного.
Schmit написав:Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.
В том и фишка, что воевать вообще-то принуждают))) Данная функция целиком возлагается на власть. И начинается она с президента.
Главное, чтобы было чем воевать. И у Украины было чем. То, что 99% техники была не на ходу - мелочь, к Перекопу можно доехать и на маршрутке. Небыло средств связи - фигня, есть мобильные телефоны. Не было формы - фигня, выдать спортивные костюмы и кирзачи. АК и патронов тысячи на складах, что еще нужно?, возможно даже шашки сохранились со второй мировой. Турчинов - негодяй, обязан был обьявить военное положение, вооружить наших форумных героев и отправить рубить неприятеля.
ВП именно для того вводится, чтобы образно мой сосед (или я)) не купил себе Крузак, а произошло Вами расписанное.
На рынке формы - дофигища... Откуда? А в частях не хватало. Точнее и в самой части - на складе есть, но это не значит, что прям выдадут. Кстати, очень интересно было бы взглянуть на документацию по складам в тот период.
Почему 99% техники?!)) Все 100)) Ну не было так уж всё печально, как показывают.
flyman написав:Дала би "партія війни" команду "захищати Крим", то не було б ОРДЛО
"Вашингтонский обком" не дал добро на защиту. Скорее всего, это и был их план: дать рф захватить Крым (или ещё что-то, непринципиально), чтобы потом их за это шпынять и обкладывать санкциями
Вы с мухой в 2014 наверно долгие часы провели в очереди под своими военкоматами, но клятый кровавый пастор не обьявил военное положение, не дал вам защитить родной Крым. Обидно теперь. Пичаль.
Пічаль, це коли люди не можуть скласти многоходовочку (і прикинути, кому що вигідно) а думають прямолінійно. Є ковбаса - їж, нема ковбаси - тре її знайти. Для них, якщо проти Пеці, отже ватнік. На цьому логічний ланцюг обривається.
detroytred написав:То есть: у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка." Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.
Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного.
Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію. Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній. Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:То есть: у пу "Не було в нього боєздатної армії, на повномасштабну війну, як і в пізнього Совка." Но при этом Крым и часть Донбасса у Украины захвачены.
Но при этом Турчинов сделал даже больше возможного.
Гібридна війна тим і відрізняєься від плвномасштабної, що під танки і бтр кидаються не гранати, а місцеві, деморалізуючи армію. Галичину навіть Жирік не хотів приєднувати, бо там би відхватили люлей по повній. Турчтнов навіть дозвонитись не міг, до командирів, бо ті кидали слухавки.
А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы? Враг и должен прилагать силы, чтобы деморализовать. Но дело в том, какие усилия принимались с нашей стороны, чтобы морализовать.
И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?!
detroytred написав:А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?
И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?
Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно. Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Hotab написав:shapo , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.
Подлые выходки прокатывают один раз. В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов). Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно. А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже. Так что там с Мариком то? Его не хотелось?
Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех. Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские. Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
detroytred написав:А почему потом местные вдруг перестали кидаться под гусеницы?
И зачем командирам слушать рассуждения-советы Турчинова? Зачем?
Тому що міліційні добробати їм пояснили, що так робити негарно. Навіщо командирам слухати головнокомандувача? Адже можна просто сидіти і чекати дрона з материка, який принесе наказ стріляти, з мокрою печаткою.
Только ли милицейские "пояснили"?
Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма. Ещё и под суд попасть можно ...
Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения. Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.
Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ... Он не приложил.
Hotab написав:shapo , я говорю о десятке БТГр кацапии, которые в августе 14 залезли со спины, с мирной территории . Чем и создали окружение.
Подлые выходки прокатывают один раз. В дальнейшем в Деьальцево такого уже не вышло. (Если что, напомню,отдан выступ то был, только соотношение потерь было таким , что перехотелось кацапии воевать тайком , без авиации и ракетных комплексов). Ну а под Марьинкой (последняя попытка кацапов понаступать) вообще умылись и поняли,что гибридно воевать не выйдет. Слишком больно. А применять весь комплекс оружия - ещё больнее. Совсем уж на шахтеров не похоже. Так что там с Мариком то? Его не хотелось?
Не было в Марьинке уже российских войск, основную часть БТГр вывели после Дебальцево, а после пленения грушников Александрова и Ерофеева вывели практически всех. Если бы наши не организовали втайне от порошенковского генштаба выход из Дебальцево то наши потери были бы в разы больше российских и орковских и затмили бы иловайские. Я же приводил факты как предательски сдали Логвиново, как Петя запретил огонь по всему фронту после того как кольцо окружения замкнулось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.