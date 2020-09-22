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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6581658265836584
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:42

  detroytred написав:
Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.
Ещё и под суд попасть можно ...

Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.
Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.

Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...
Он не приложил.

От чисто теоретично. Що він повинен був зробити?
Тільки без абстрактного ляля про якісь накази, які в реалі ніхто не виконував.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:36

lapay
Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.

В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.
Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.

А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.
detroytred
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  #<1 ... 6581658265836584
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