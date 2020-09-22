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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6581658265836584 Додано: Вів 22 вер, 2020 22:42 detroytred написав:

Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.

Ещё и под суд попасть можно ...



Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.

Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.



Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...

Он не приложил. Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.Ещё и под суд попасть можно ...Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...Он не приложил.

От чисто теоретично. Що він повинен був зробити?

Тільки без абстрактного ляля про якісь накази, які в реалі ніхто не виконував. От чисто теоретично. Що він повинен був зробити?Тільки без абстрактного ляля про якісь накази, які в реалі ніхто не виконував. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10739 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 23:36 lapay

Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.



В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.

Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.



А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.

Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.

Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.



Боевые действия не начинаются и не ведутся на основании ля-ля-ля...

Дозволяю використання зброї))) detroytred

Повідомлень: 23300 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 23:55 detroytred написав: lapay

Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.



В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.

Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.



А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.

Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.

Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп. lapayУказы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.

Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?

Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе? Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10739 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 вер, 2020 00:04 lapay написав: detroytred написав: lapay

Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.



В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.

Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.



А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.

Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.

Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп. lapayУказы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.

Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?

Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе? Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе?



І як це ти уявляєш?

Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.

Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі.

Але в порохоботів все навпаки. І як це ти уявляєш?Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі.Але в порохоботів все навпаки. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21665 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 вер, 2020 00:20 Re: Політичні дискусії flyman написав: Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.

Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі. Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі.

Яка вся армія? Скільки вийшло, і скільки залишилось? Хто хотів, той вийшов навіть зі зброєю.

Ти ще розкажи, що нашим хлопцям не треба було з Іловайська виходити, а сидіти і чекати десант. Стратег, ***... Яка вся армія? Скільки вийшло, і скільки залишилось? Хто хотів, той вийшов навіть зі зброєю.Ти ще розкажи, що нашим хлопцям не треба було з Іловайська виходити, а сидіти і чекати десант. Стратег, ***... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10739 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 вер, 2020 00:30 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Не было в Марьинке уже российских войск, Не было в Марьинке уже российских войск,

Кто это знает точно и проверял там паспорта?

Но это вообще не принципиальный момент. Марьинка показала,что в условиях уже подготовленной армии ,насыщенной техникой, на подготовленную эшелонированную оборону (а не в обход со спины через границы,как подлое кацапье сделало в августе 14) - слишком много мяса. И не важно, это "шахтерское" мясо, или бурятское. Кто это знает точно и проверял там паспорта?Но это вообще не принципиальный момент. Марьинка показала,что в условиях уже подготовленной армии ,насыщенной техникой, на подготовленную эшелонированную оборону (а не в обход со спины через границы,как подлое кацапье сделало в августе 14) - слишком много мяса. И не важно, это "шахтерское" мясо, или бурятское. Hotab

Повідомлень: 3095 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6581658265836584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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