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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6581658265836584
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:42

  detroytred написав:
Совершенно верно. Если есть возможность, то можно сидеть и ждать. Тем более, что начинать рыпаться, не имея оснований и полномочий для полноценной борьбы с врагом, верх авантюризма.
Ещё и под суд попасть можно ...

Вышестоящий командир ОБЯЗАН отдавать приказы и добиваться их исполнения.
Вышестоящий не выполняет свои обязанности ... как следствие - дает возможность бездействовать нижестоящим.

Ещё раз -- Турчинов дал возможность. Хотя обязан был не давать, а приложить все усилия (Указы. На основании которых боевые приказы с конкретно обозначенными действиями командирам частей), чтобы вниз по цепочке ...
Он не приложил.

От чисто теоретично. Що він повинен був зробити?
Тільки без абстрактного ляля про якісь накази, які в реалі ніхто не виконував.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:36

lapay
Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.

В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.
Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.

А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.
Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.
Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.

Боевые действия не начинаются и не ведутся на основании ля-ля-ля...
Дозволяю використання зброї)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:55

  detroytred написав:lapay
Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.

В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.
Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.

А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.
Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.
Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.

Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?
Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:04

  lapay написав:
  detroytred написав:lapay
Указы, дающие основание НГШ на составление боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий за пределами части с целью уничтожения агрессора.

В который раз)) пояснюю думку: выполняли бы или не выполняли бы командиры частей - это уже их проблема и ответственность за невыполнение конкретных боевых приказов.
Командирам частей нужно было не разрешение (на применение оружия для защиты от нападения на части. Оно и так разрешено)), а приказы. И не просто приказы, а боевые приказы. На уничтожение противника. С указанием что и как. Это строгие формы.

А ... они (командиры вч) "жили" по Уставам ЗС. Вместо Боевых Уставов.
Неудивительно, что в тех условиях, командиры вч предпочли просто халатное выполнение своих обязанностей по охране и обороне своих частей.
Предпочли бы они не выполнять боевые приказы - хз. Но даже в этом случае - ответственность вся уже была только на них. И уже за невыполнение бп.

Ті, які залишились в Криму - зрадники, які вийшли - герої. Якби стріляли, то всі б там залишились, живі чи мертві. То який варіант краще?
Знищення нашої армії в Криму, ще більше підстегнуло б донбаський сепаратизм. Для чого всі ці дурні розмови про якісь накази чи десант камікадзе?


І як це ти уявляєш?
Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.
Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі.
Але в порохоботів все навпаки.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:20

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Розверни повністю хід подій, як можна знищити всю армію в Криму і як це веде до сеператизму в Донбасі.
Навпаки бездіяльність в Криму дало картбланш сепаратизму в Донбасі.

Яка вся армія? Скільки вийшло, і скільки залишилось? Хто хотів, той вийшов навіть зі зброєю.
Ти ще розкажи, що нашим хлопцям не треба було з Іловайська виходити, а сидіти і чекати десант. Стратег, ***...
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:30

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Не было в Марьинке уже российских войск,

Кто это знает точно и проверял там паспорта?
Но это вообще не принципиальный момент. Марьинка показала,что в условиях уже подготовленной армии ,насыщенной техникой, на подготовленную эшелонированную оборону (а не в обход со спины через границы,как подлое кацапье сделало в августе 14) - слишком много мяса. И не важно, это "шахтерское" мясо, или бурятское.
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