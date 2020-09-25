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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6592659365946595 Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:19 Ethereum написав: Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"



Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/ Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

продовжують реформи Петра продовжують реформи Петра https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21731 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1582 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:04 Ethereum написав: Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"



Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/ Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

26 травня 2020, 12:40

З 1 жовтня електроенергія для населення може подорожчати майже вдвічі



Мінекоенерго планує підвищити тариф за перші 100 кВт-годину електроенергії для населення з 0,9 грн до 1,68 грн. Тариф може зрости з 1 жовтня 2020 року.

...

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/26/46054402/



Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.



Странно, но почему-то об этом повышении ни слова на оффсайтах ни Минэнерго ( http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ ), ни НКРЕКП ( http://www.nerc.gov.ua/ ).



Хотя, до 1 октября меньше недели. Посмотрим, повышение правда или фейк. Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.Странно, но почему-то об этом повышении ни слова на оффсайтах ни Минэнерго (), ни НКРЕКП ().Хотя, до 1 октября меньше недели. Посмотрим, повышение правда или фейк. yanyura Повідомлень: 5574 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 00:57 Тракторист

предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах..

Можно и за "будущих" не голосовать, всё равно ничего не изменится.

Голосуй, как говорится, не голосуй, платить за Кредиты заставят.

Очень жаль, что нельзя сравнивать нашу коммуналку с Беларусской, вражеской коммуналкой.





Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.



Наш народ так устроен, решают проблемы по "мере поступления" онных!

Ну, когда у беременной бабы живот сложно спрятать, они в ЗАГС идут!



Что касается высоких цен на коммуналку и энергоресурсы, "Они" реально выжили из ума!

Вышеперечисленные меры приведут к снижению потребления электроэнергии, газа, преходу на здоровый образ жизни, собственные продукты питания и пр.



Вы нам высокие цены? Да нивапрос!

Мы компенсируем всё поднятием цен на наши услуги, нашу продукцию и пр.

Соответственно, резко падает оборот, ВВП проблемы с бюджетом и пр., мы то... как-нибудь выживем, но поступление налогов, снижается по геометрической прогрессии!

Страну погрузят в коллапс...

Падение цен на недвигу с выходом на массовые распродажи, т.к. сдавать чисто за коммуналку и аммортизацию дешевеющую недвигу - не выгодно, проще продать и купить "слиток золота", в предверии Кризиса Мирового!

Закрытие, консервация бизнеса и пр.

Вообщем, принимаемые ЗЕ-командой законы, однозначно ведут страну к МегаКризису 2021, скорее всего Дефолту со всеми "вытекающими".

Ну, они "там" ну очень Вумную команду набрали, видимо или реально, за них решают другие "вумные" донестями. Можно и за "будущих" не голосовать, всё равно ничего не изменится.Голосуй, как говорится, не голосуй, платить за Кредиты заставят.Очень жаль, что нельзя сравнивать нашу коммуналку с Беларусской, вражеской коммуналкой.Наш народ так устроен, решают проблемы по "мере поступления" онных!Ну, когда у беременной бабы живот сложно спрятать, они в ЗАГС идут!Вы нам высокие цены? Да нивапрос!Соответственно,проблемы с бюджетом и пр., мы то... как-нибудь выживем, но поступление налогов, снижается по геометрической прогрессии!Страну погрузят в коллапс...Падение цен на недвигу с выходом на массовые распродажи, т.к. сдавать чисто за коммуналку и аммортизацию дешевеющую недвигу - не выгодно, проще продать и купить "слиток золота", в предверии Кризиса Мирового!Закрытие, консервация бизнеса и пр.Вообщем, принимаемые ЗЕ-командой законы, однозначно ведут страну к МегаКризису 2021, скорее всего Дефолту со всеми "вытекающими".Ну, они "там" ну очень Вумную команду набрали, видимо или реально, за них решают другие "вумные" донестями. Replay

Повідомлень: 2180 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6592659365946595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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