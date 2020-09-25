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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6592659365946595
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:19

  Ethereum написав:Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили" :D

Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.
https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/

продовжують реформи Петра
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:04

  Ethereum написав:Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили" :D

Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.
https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/

26 травня 2020, 12:40
З 1 жовтня електроенергія для населення може подорожчати майже вдвічі

Мінекоенерго планує підвищити тариф за перші 100 кВт-годину електроенергії для населення з 0,9 грн до 1,68 грн. Тариф може зрости з 1 жовтня 2020 року.
...

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/26/46054402/

Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.

Странно, но почему-то об этом повышении ни слова на оффсайтах ни Минэнерго (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/), ни НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/).

Хотя, до 1 октября меньше недели. Посмотрим, повышение правда или фейк.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:57

Тракторист
предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах..

Можно и за "будущих" не голосовать, всё равно ничего не изменится.
Голосуй, как говорится, не голосуй, платить за Кредиты заставят.
Очень жаль, что нельзя сравнивать нашу коммуналку с Беларусской, вражеской коммуналкой.


Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.


Наш народ так устроен, решают проблемы по "мере поступления" онных!
Ну, когда у беременной бабы живот сложно спрятать, они в ЗАГС идут! :D

Что касается высоких цен на коммуналку и энергоресурсы, "Они" реально выжили из ума!
Вышеперечисленные меры приведут к снижению потребления электроэнергии, газа, преходу на здоровый образ жизни, собственные продукты питания и пр.

Вы нам высокие цены? Да нивапрос!
Мы компенсируем всё поднятием цен на наши услуги, нашу продукцию и пр.
Соответственно, резко падает оборот, ВВП проблемы с бюджетом и пр., мы то... как-нибудь выживем, но поступление налогов, снижается по геометрической прогрессии!
Страну погрузят в коллапс...
Падение цен на недвигу с выходом на массовые распродажи, т.к. сдавать чисто за коммуналку и аммортизацию дешевеющую недвигу - не выгодно, проще продать и купить "слиток золота", в предверии Кризиса Мирового! :D
Закрытие, консервация бизнеса и пр. :)
Вообщем, принимаемые ЗЕ-командой законы, однозначно ведут страну к МегаКризису 2021, скорее всего Дефолту со всеми "вытекающими".
Ну, они "там" ну очень Вумную команду набрали, видимо или реально, за них решают другие "вумные" донестями. :D
Replay
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